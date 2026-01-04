Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Что правоохранители говорят о новой мошеннической схеме?
Специалисты объяснили, что украинцам поступают фейковые SMS-сообщения с неизвестного номера о якобы задержке посылки из-за неправильного адреса. В сообщении содержится ссылка, по которой нужно перейти якобы для исправления или подтверждения данных для доставки.
На самом деле это фишинговый сайт, создан для сбора персональных и банковских данных,
– отметили правоохранители.
У Киберполиции говорят, что люди, которые переходят по ссылке и вводят свои данные, фактически передают их мошенникам. Далее мошенники могут использовать эту информацию для взлома аккаунтов в социальных сетях, доступа к онлайн-банкингу, а впоследствии – для кражи средств.
Для того, чтобы уберечься от мошенников, надо придерживаться таких правил:
- Не переходи по сомнительным ссылкам из сообщений, мессенджеров или электронной почты.
- Не вводи личные или банковские данные на сторонних сайтах.
- Удаляй подозрительные сообщения.
- Всегда проверяй информацию только на официальных ресурсах: сайте, приложения или позвони на номер телефона, указанный на официальном сайте.
Какие последние новости о мошенниках в Украине?
Правоохранители выяснили, что в Киеве пенсионерка отдала более 1 миллиона 400 тысяч гривен мошенникам, которые представились работниками СБУ. Они убедили ее, что должны "проверить деньги" на причастность к стране-агрессору.
Кроме того, на Львовщине разоблачили подпольное производство подделок известных брендов, изъято товаров на сумму около 14 миллионов гривен. По версии следствия, подделки, среди которых была одежда и гаджеты, злоумышленники сбывали через интернет с помощью онлайн-платформ и социальных сетей, а также через физические точки продажи на территории области.