Про це пише 24 Канал із посиланням на Центр протидії дезінформації.
Що правоохоронці кажуть про нову шахрайську схему?
Фахівці пояснили, що українцям надходять фейкові SMS-повідомлення з невідомого номера про нібито затримку посилки через неправильну адресу. У повідомленні міститься посилання, за яким потрібно перейти начебто для виправлення або підтвердження даних для доставки.
Насправді це фішинговий сайт, створений для збору персональних та банківських даних,
– зазначили правоохоронці.
У Кіберполіції кажуть, що люди, які переходять за посиланням і вводять свої дані, фактично передають їх шахраям. Далі шахраї можуть використовувати цю інформацію для зламу акаунтів у соціальних мережах, доступу до онлайн-банкінгу, а згодом – для крадіжки коштів.
Для того, щоб уберегтися від шахраїв, треба дотримуватися таких правил:
- Не переходь за сумнівними посиланнями з повідомлень, месенджерів чи електронної пошти.
- Не вводь особисті або банківські дані на сторонніх сайтах.
- Видаляй підозрілі повідомлення.
- Завжди перевіряй інформацію тільки на офіційних ресурсах: сайті, застосунку або зателефонуй на номер телефону, зазначений на офіційному сайті.
Які останні новини про шахраїв в Україні?
Правоохоронці з'ясували, що у Києві пенсіонерка віддала понад 1 мільйон 400 тисяч гривень шахраям, які представилися працівниками СБУ. Вони переконали її, що мають "перевірити гроші" на причетність до країни-агресора.
Крім того, на Львівщині викрили підпільне виробництво підробок відомих брендів, вилучено товарів на суму близько 14 мільйонів гривень. За версією слідства, підробки, серед яких був одяг і гаджети, зловмисники збували через інтернет за допомогою онлайн-платформ і соціальних мереж, а також через фізичні точки продажу на території області.