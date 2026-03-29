Земельний податок в Україні: що загрожує особі, яка не внесла платіж за пай
- Власники земельних ділянок в Україні повинні сплачувати земельний податок, який контролюючі органи визначають самостійно.
- Несплата податку протягом 60 днів з дня вручення повідомлення призводить до штрафів, але відповідальність знімається, якщо органи не надіслали повідомлення вчасно.
В Україні існує важливий платж – це земельний податок. Мова йде про оплату, які мають здійснити власники земельних ділянок та паїв.
Що буде, якщо не сплатити земельний податок?
Що ж буде, якщо не сплатити цей податок
Згідно з законом, контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань людини.
- Водночас платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми.
- Проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого зобов’язання.
- Крім того, людина право оскаржити зазначену суму.
Контролюючі органи мають надсилати платнику податку до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку разом із детальним розрахунком суми податку, який зокрема має містити:
- кадастровий номер та площу земельної ділянки;
- розмір ставки податку;
- суми пільги зі сплати податку.
Зверніть увагу! Документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисте вручення. Крім того, вони повинні бути складені у письмовій формі, відповідним чином підписані, а іноді – засвідчені печаткою такого контролюючого органу.
Податок сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. За несплату передбачено відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій та/або пені.
Якщо ж саме контролюючий орган не надіслав податкове повідомлення у належні терміни, то фізичні особи звільняються від відповідальності.
Державна податкова служба зокрема повідомила про розміри можливих штрафів:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання – у розмірі 5% погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше, ніж 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми – у розмірі 10% погашеної суми.
Важливо! Діяння, які вчинені умисно, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25% від суми. А якщо вони були вчинені повторно протягом 1 095 календарних днів або призвели до прострочення сплати на строк понад 90 календарних днів, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 50% від суми.
Що ще слід знати українцям?
- В Україні зростає кількість випадків подвійної реєстрації землі. Основна причина – перехід від паперової системи обліку до електронної. Знайти рішення проблеми можна адміністративним шляхом.
- Водночас люди з інвалідністю повинні сплачувати податок на землю, якщо вони мають 3 групу. Особи з 1 та 2 групою інвалідності звільнення від сплати цього податку.