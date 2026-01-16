Менше імпорту – вищі ціни: в Україні подорожчали тепличні помідори

Скорочення постачання тепличних томатів, насамперед із Туреччини, дозволило продавцям в Україні дещо підвищити ціни. Водночас слабкий попит у середині січня стримує більш різке подорожчання продукції.

Чому ціни на тепличні помідори почали рости?

Суттєве скорочення пропозиції тепличних помідорів на українському ринку поточного тижня дало змогу продавцям незначно підвищити відпускні ціни в цьому сегменті, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Основним постачальником продукції в цю пору року залишається Туреччина, однак упродовж останніх кількох тижнів обсяги постачання тепличних томатів із Туреччини дещо знизилися.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, наразі на українському ринку тепличні помідори в гуртовому сегменті пропонуються в діапазоні 90 – 110 гривень за кілограм (2,09 – 2,55 долара за кілограм), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас експерти зазначають, що продавці не наважуються на більш суттєве підвищення цін, зважаючи на доволі слабкий попит як з боку гуртових компаній, так і роздрібних мереж.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що наразі тепличні помідори в Україні в середньому продаються на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року. Водночас багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в цьому сегменті має тимчасовий характер. Вони не виключають, що вже наступного тижня томати знову почнуть дешевшати після нормалізації постачання турецької продукції на український ринок.

