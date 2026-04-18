Ціни на яйця після Великодня: як змінилася вартість у супермаркетах

На Великдень через підвищений попит курячі яйця дорожчають, водночас після свят ціни мають стабілізувати. Однак чи роблять це українські мережі супермаркетів – відкрите питання.

Скільки коштує десяток курячих яєць?

Про те, як змінюються ціни на продукт під час Великодніх свят, йдеться в матеріалі.

Дивіться також Ціни на продукти знову змінили: який овоч став лідером продажів і що відбувається на ринку

На Великдень зростає попит до традиційного й основного продукту свята. Більший запит відповідно збільшує ціну на продукт. Однак після свят, ситуація мала стабілізуватись.

Як зазначає видання, індекс споживчих цін у квітні 2026 року складає 102,78%. Іншими словами через вплив свята й інших чинників курячі яйця здорожчали на 2,78%.

Мінімальні ціни на десяток яєць (фасованих, в упаковках):

65,91 гривні – Сільпо;

66,50 гривні – Варус;

73,90 гривні – Ашан;

79,29 гривні – Новус;

79,50 гривні – Метро;

79,50 гривні – Фора;

79,90 гривні – АТБ;

85 гривень – МегаМаркет.

Зауважте! Ціни аналізували за онлайн-ресурсами відповідних мереж супермаркетів.

Якщо ж українці обирають купівлю курячих яєць поштучно, ціни будуть нижчими. У Варусі одне яйце коштує 4,99 гривні, тобто за десяток потрібно буде заплатити 49,90 гривні.

Для порівняння, ціна в мережі за фасований десяток – 66,50 гривні. Тобто різниця або ж економія складає 16,60 гривні. Так, покупці не переплачують за бренд та пакування, яке, до речі, може бути багаторазовим.

Водночас одне куряче яйце в Ашані коштує 5,90 гривні (на початку квітня вартість була 6,80 гривні). Натомість у Форі доведеться заплатити 5,79 гривні, коли перед Великоднем вартість складала 6,65 гривні за одиницю.

МегаМаркет не змінив ціну, одне яйце коштує 8 гривень. Однак такий показник все одно є вигіднішим у перерахунку на десяток яєць, які можна купити в готовому пакуванні.

Скільки коштували яйця перед Великоднем?

За даними сайту Мінфін середня вартість упаковки яєць категорії С1 становила 87 гривень (станом на 2 квітня 2026 року).

Зверніть увагу! Ціна яєць залежить від категорії продукту, виробника та формату пакування.

18 квітня 2026 року ціни на яйця "Квочка" категорії С1 в середньому становлять 87 гривень. Середня ціна на десяток яєць "Ясенсвіт" – 87,23 гривні.

Порівняно з середньомісячними показниками березня 2026 року, нинішні ціни на продукт залишаються вищими. Так у третьому місяці 10 яєць "Квочка" коштували 85,41 гривні, а "Ясенсвіт" – 84,21 гривні.

Що ще потрібно знати про ціни на продукти в Україні?