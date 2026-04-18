Ціни на яйця після Великодня: як змінилася вартість у супермаркетах
- Ціни на курячі яйця після Великодня у різних супермаркетах коливаються від 65,91 грн до 85 грн за десяток.
- Купівля яєць поштучно може бути дешевшою, наприклад, у Варусі одне яйце коштує 4,99 грн, що дозволяє зекономити на десятку.
На Великдень через підвищений попит курячі яйця дорожчають, водночас після свят ціни мають стабілізувати. Однак чи роблять це українські мережі супермаркетів – відкрите питання.
Скільки коштує десяток курячих яєць?
Про те, як змінюються ціни на продукт під час Великодніх свят, йдеться в матеріалі Новини.LIVE.
На Великдень зростає попит до традиційного й основного продукту свята. Більший запит відповідно збільшує ціну на продукт. Однак після свят, ситуація мала стабілізуватись.
Як зазначає видання, індекс споживчих цін у квітні 2026 року складає 102,78%. Іншими словами через вплив свята й інших чинників курячі яйця здорожчали на 2,78%.
Мінімальні ціни на десяток яєць (фасованих, в упаковках):
- 65,91 гривні – Сільпо;
- 66,50 гривні – Варус;
- 73,90 гривні – Ашан;
- 79,29 гривні – Новус;
- 79,50 гривні – Метро;
- 79,50 гривні – Фора;
- 79,90 гривні – АТБ;
- 85 гривень – МегаМаркет.
Зауважте! Ціни аналізували за онлайн-ресурсами відповідних мереж супермаркетів.
Якщо ж українці обирають купівлю курячих яєць поштучно, ціни будуть нижчими. У Варусі одне яйце коштує 4,99 гривні, тобто за десяток потрібно буде заплатити 49,90 гривні.
Для порівняння, ціна в мережі за фасований десяток – 66,50 гривні. Тобто різниця або ж економія складає 16,60 гривні. Так, покупці не переплачують за бренд та пакування, яке, до речі, може бути багаторазовим.
Водночас одне куряче яйце в Ашані коштує 5,90 гривні (на початку квітня вартість була 6,80 гривні). Натомість у Форі доведеться заплатити 5,79 гривні, коли перед Великоднем вартість складала 6,65 гривні за одиницю.
МегаМаркет не змінив ціну, одне яйце коштує 8 гривень. Однак такий показник все одно є вигіднішим у перерахунку на десяток яєць, які можна купити в готовому пакуванні.
Скільки коштували яйця перед Великоднем?
За даними сайту Мінфін середня вартість упаковки яєць категорії С1 становила 87 гривень (станом на 2 квітня 2026 року).
Зверніть увагу! Ціна яєць залежить від категорії продукту, виробника та формату пакування.
18 квітня 2026 року ціни на яйця "Квочка" категорії С1 в середньому становлять 87 гривень. Середня ціна на десяток яєць "Ясенсвіт" – 87,23 гривні.
Порівняно з середньомісячними показниками березня 2026 року, нинішні ціни на продукт залишаються вищими. Так у третьому місяці 10 яєць "Квочка" коштували 85,41 гривні, а "Ясенсвіт" – 84,21 гривні.
Що ще потрібно знати про ціни на продукти в Україні?
Через перевиробництво та імпортну конкуренцію ціни на огірки на українських ринках почали значно знижуватись. Так, нинішня вартість коливається від 90 до 145 гривень/кілограм.
Зокрема для господарств важливо реалізувати продукт, а не отримати збитки від залишків овочів у великій кількості. Так, потрібно швидко коригувати ціни, підлаштовуючи їх до ситуації на ринку.
А ось ціни на білокачанну капусту ростуть. Так, торішні запаси продають на 25% дорожче через скорочення пропозиції та зростання попиту.