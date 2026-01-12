Ціни на яйця дуже тішать: що відбувається у супермаркетах

Українці мають змогу заощадити гроші на яйцях. Саме на цей продукт впали ціни у січні 2025 року, у порівнянні з груднем 2026 року.

Які ціни на яйця в Україні?

Середня вартість упаковки курячих яєць категорії "С1" коливається в діапазоні 80,83 – 83,95 гривні, пише 24 Канал з посиланням на Мінфін.

У багатьох магазинах саме фасований продукт не змінився сильно у ціні. Але поштучні яйця наразі коштують значно дешевше.

Зокрема магазини пропонують такі ціни:

Ашан – 4,90 гривень за штуку; Фора – 4,69 гривні за штуку; Новус – 4,99 гривні за штуку; МегаМаркет — 7,50 гривень за штуку.

Зверніть увагу! Тобто вартість яєць впала на 20, а подекуди й на 50 копійок.

Що відбувається з цінами на фасовані яйця?

Фасовані яйця відрізняються у ціні від тих, що продаються поштучно. І вони якраз не можуть похвалитися змінами у ціні. Індекс споживчих цін у січні склав 100,78%. Зокрема яйця подорожчали на 0,78%, якщо порівнювати ціну з груднем.

У матеріалі Новини.LIVE розповіли, що за десяток нефасованих яєць слід заплатити 47,80 гривень. Тобто ціна одного яйця – 4,78 гривні (станом на суботу, 10 січня).

Ще 8 січня ціна перебувала на рівні 4,99 гривні за штуку, а майже місяць тому, 13 грудня, – на 6,79 гривні за штуку,

– йдеться у матеріалі.

Однак за найдешевший десяток яєць АТБ потрібно заплатити 68,90 гривень (ціна без знижки – 76,70 гривень). Тобто, купуючи не фасований товар, можна заощадити від 21,10 гривень.

Важливо! За ці кошти можна придбати додатково 4 яйця.

Як зміняться ціни на інші товари в Україні?