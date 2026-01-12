Какие цены на яйца в Украине?

Средняя стоимость упаковки куриных яиц категории "С1" колеблется в диапазоне 80,83 – 83,95 гривны, пишет 24 Канал со ссылкой на Минфин.

Читайте также Кофе арабика дорожает на фоне укрепления бразильского реала

Во многих магазинах именно фасованный продукт не изменился сильно в цене. Но поштучные яйца сейчас стоят значительно дешевле.

В частности магазины предлагают такие цены:

Ашан – 4,90 гривен за штуку; Фора – 4,69 гривны за штуку; Новус – 4,99 гривны за штуку; МегаМаркет - 7,50 гривен за штуку.

Обратите внимание! То есть стоимость яиц упала на 20, а иногда и на 50 копеек.

Что происходит с ценами на фасованные яйца?

Фасованные яйца отличаются в цене от тех, что продаются поштучно. И они как раз не могут похвастаться изменениями в цене. Индекс потребительских цен в январе составил 100,78%. В частности яйца подорожали на 0,78%, если сравнивать цену с декабрем.

В материале Новости.LIVE рассказали, что за десяток нефасованных яиц следует заплатить 47,80 гривен. То есть цена одного яйца – 4,78 гривны (по состоянию на субботу, 10 января).

Еще 8 января цена находилась на уровне 4,99 гривны за штуку, а почти месяц назад, 13 декабря, – на 6,79 гривны за штуку,

– говорится в материале.

Однако за самый дешевый десяток яиц АТБ нужно заплатить 68,90 гривен (цена без скидки – 76,70 гривен). То есть, покупая не фасованный товар, можно сэкономить от 21,10 гривен.

Важно! За эти средства можно приобрести дополнительно 4 яйца.

Как изменятся цены на другие товары в Украине?