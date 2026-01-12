Какие цены на яйца в Украине?
Средняя стоимость упаковки куриных яиц категории "С1" колеблется в диапазоне 80,83 – 83,95 гривны, пишет 24 Канал со ссылкой на Минфин.
Во многих магазинах именно фасованный продукт не изменился сильно в цене. Но поштучные яйца сейчас стоят значительно дешевле.
В частности магазины предлагают такие цены:
- Ашан – 4,90 гривен за штуку;
- Фора – 4,69 гривны за штуку;
- Новус – 4,99 гривны за штуку;
- МегаМаркет - 7,50 гривен за штуку.
Обратите внимание! То есть стоимость яиц упала на 20, а иногда и на 50 копеек.
Что происходит с ценами на фасованные яйца?
Фасованные яйца отличаются в цене от тех, что продаются поштучно. И они как раз не могут похвастаться изменениями в цене. Индекс потребительских цен в январе составил 100,78%. В частности яйца подорожали на 0,78%, если сравнивать цену с декабрем.
В материале Новости.LIVE рассказали, что за десяток нефасованных яиц следует заплатить 47,80 гривен. То есть цена одного яйца – 4,78 гривны (по состоянию на субботу, 10 января).
Еще 8 января цена находилась на уровне 4,99 гривны за штуку, а почти месяц назад, 13 декабря, – на 6,79 гривны за штуку,
– говорится в материале.
Однако за самый дешевый десяток яиц АТБ нужно заплатить 68,90 гривен (цена без скидки – 76,70 гривен). То есть, покупая не фасованный товар, можно сэкономить от 21,10 гривен.
Важно! За эти средства можно приобрести дополнительно 4 яйца.
Как изменятся цены на другие товары в Украине?
- Рост цен на овощи и фрукты ожидается в 2026 году. Стоимость овощей вырастет до 10%, а фруктов – до 15%.
- В частности в Украине подорожают хлеб, молоко и другие молочные продукты. Также украинцам следует ожидать подорожание мяса.