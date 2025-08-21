Не єдиними пшеницею та ячменем: які культури стали новими для України після 1991 року
- В Україні після 1991 року зросло вирощування нових культур, таких як соя, ріпак і лохина, які раніше не були популярними.
- Посівні площі під соєю, ріпаком і лохиною значно зросли, що відображає зміни в сільськогосподарських пріоритетах України, зокрема, лохина стала особливо популярною з 2019 року.
Найпоширенішою зерновою культурою для України є озима пшениця. Крім неї, до перших місць за посівними площами та за значенням входять ще жито, овес, просо, кукурудза, ячмінь тощо. Однак за роки незалежності розвиток сільського господарства в країні не стоїть на місці й з'являються нові культури, що набирають популярності для вирощування.
Коли відбувся бум на сою?
Не лише традиційні культури стали популярними для вирощування. Серед нетрадиційних з'явилася така рослинна культура, як соя, проаналізував 24 Канал.
Читайте також Від 20 до 30 тисяч на місяць: хто серед аграріїв заробляє найбільше
Річ у тім, що її в Україні почали вирощувати ще на початку 20 століття, однак тоді вона не набула популярності серед аграріїв. У 1970-х роках розвиток вирощування цієї культури пожвавішав.
Якщо ж говорити за роки незалежності, то за спостереженнями одного із аграріїв України, масове вирощення сої розпочалося у 2014 році, пише Superagronom.
- Натомість вже у 2016 році, повідомляє видання АПК-Інформ, відбувся справжній соєвий бум. У своїй доповіді на ІІ Американо-українському аграрному конгресі у Вашингтоні керівник інформаційної служби видання, Ірина Озіп, заявила, що у поточному сезоні валовий збір олійної був на рівні рекордних 3,8 мільйона тонн.
- Вже у 2023 році обсяги зібраної сої також сягнули рекордних показників – майже 4,8 тисячі тонн,
- А 2024 рік став рекордним для врожаю – 6 мільйонів тонн.
Як ріпак став популярним в Україні?
Попри те, що ріпак сіяли в колишньому СРСР, його виробництво було майже повністю згорнуто у 50-роках минулого століття. З приходом незалежності в Україні почали зростати площі під цю культуру.
Наприклад, як пише видання Agravery.com, якщо у 1990 році посівна площа ріпаку становила всього 89,6 тисячі гектарів, то у 2018 році вона зросла до понад 1 мільйон гектарів.
Зауважте! У період з 2010 по 2019 роки, свідчить видання Kurkul, найбільший приріст площі посівів ріпаку спостерігався на Дніпропетровщині.
- Відтак, у 2018 році врожайність ріпаку склала 2,56 мільйона тонн, а у 2019 році – 3,11 мільйона тонн.
- У 2020 році натомість в Україні зафіксували найнижчу врожайність ріпаку за останні 9 років, адже було зібрано всього 2,5 мільйона тонн відповідно до карти "Урожай Онлайн 2020".
- У 2021 році загальний обсяг трішки зріс, адже українські аграрії обмолотили 2,74 мільйона тонн ріпаку.
- Вже у 2023 році аграрії намолотити 3,317 мільйона тонн ріпаку з 85% засіяних площ, а у 2022 році врожай склав з такої кількості 3,317 мільйона тонн, повідомили в AgroTimes. Водночас загалом у 2023 році було зібрано рекордні 4,5 мільйона тонн ріпаку.
- У 2024 році врожай видався меншим, адже загалом було зібрано лише 3,4 мільйона тонн. Серед лідерів по областях були Одеська, Вінницька та Харківська області, пише Superagronom.
Що відомо про нову ягоду – лохину?
Якщо про сою та ріпак в Україні знали ще задовго до незалежності, то лохина стала справді новою культурою для аграріїв.
У науковій публікації "Біохімічний склад плодів високої лохини, вирощеної в Західному Лісостепу України" Естонського університету природничих наук зазначається, що перші насадження лохини розпочалися у "нульових" роках.
Відповідно до дослідження, у 2007 році площа під лохину складала лише 130 гектарів загалом, однак до кінця 2018 року вона збільшилася до понад 1,5 тисячі гектара.
- У 2019 році Україна почала рекордно закладати нові плантації лохини. Прогнозувалося на ягідній панелі XVI міжнародної конференції "Овочі та фрукти України 2019. Експортний прорив", що того року буде закладено не менш як 700 гектарів нових плантацій цієї ягоди.
- Водночас роком попереду, у 2018 році, Україна посіла 2 місце у світі серед темпів закладки лохини. Поступилася Україна тоді лише Перу, пише Superagronom.
- Водночас як розповів у 2019 році заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААН України Олександр Ярещенко, загальна площа насаджень під лохиною в Україні зараз становить не менше 2,1 тисячі гектарів, передає East Fruit.
- Натомість у 2017 році площа плантацій лохини зросла на 485 гектарів, у 2016 році – на 280 гектарів, а у 2015 році – на 100 гектарів.
- Натомість у 2021 році країна вже мала приблизно 5,3 тисячі гектара, а у 2022 році – рекордні понад 4 тисячі гектарів, повідомили Blueberries Consulting.