Вирубка дерев на своїй ділянці: чи можна це робити та що говорить закон
- Власники земельних ділянок можуть самостійно вирішувати про вирубку дерев на своїй приватній території без потреби отримання дозволів.
- Для пошкоджених дерев, які загрожують безпеці, дозволи оформляються після виконання робіт, але необхідно звернутися з заявою та доказами до органу місцевого самоврядування.
Іноді на земельних ділянках можуть вирости дерева, які власнику чи власниці ділянки зовсім не потрібні. Старі ж дерева можуть впасти та щось пошкодитичи загрожувати безпеці людей. Тому виникає питання – чи можна за таких обставин вирубити дерева на своїй землі.
Чи можна вирубати дерева на власній ділянці?
Відповідь надали у Бердичівській міській раді.
Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності (або якщо навіть ця ділянка не приватизована), там є будинок чи господарські споруди – рішення про видалення дерева приймає сам власник.
На свій розсуд він вирішує, що йому вирощувати на земельній ділянці,
– зазначили у раді.
Зверніть увагу! Власнику чи власниці не потрібно звертатися до будь-яких органів за дозволом.
Проте слід враховувати й інші можливі обставини. Наприклад, коли дерево росте біля паркану або за його межами.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", слід діяти таким чином:
- подати відповідну заяву;
- далі має приїхати комісія та оглянути дерево;
- наступний крок – результаті складається акт та визначається сума компенсації за дерево.
Проте все ж є свої нюанси. Так видалення пошкоджених дерев або кущів може здійснюватися, якщо їхній стан загрожує:
- життю та здоров’ю людей;
- майну громадян або юридичних осіб.
У таких випадках дозвільні документи оформляються після фактично проведених робіт і є доказом їх законності,
– йдеться у тексті.
Важливо! До органу місцевого самоврядування все одно слід звернутися – з відповідною заявою, а також фото- чи відеоматеріалами.
Що ще слід знати про чинне законодавство?
За встановлення паркану не має платити конкретна особа – це не вказано у законодавстві. Однак сусіди можуть розв'язати цю проблему між собою та поділити витрати.
Якщо ж сусід "захопив" частину вашої ділянки, то слід зібрати докази, необхідні документи та звернутися до органів місцевого самоврядування. За подібні порушення може загрожувати кримінальна чи адміністративна відповідальність.