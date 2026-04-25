Вирубка дерев на своїй ділянці: чи можна це робити та що говорить закон

Іноді на земельних ділянках можуть вирости дерева, які власнику чи власниці ділянки зовсім не потрібні. Старі ж дерева можуть впасти та щось пошкодитичи загрожувати безпеці людей. Тому виникає питання – чи можна за таких обставин вирубити дерева на своїй землі.

Чи можна вирубати дерева на власній ділянці?

Відповідь надали у Бердичівській міській раді.

Читайте також Нічна риболовля у 2026 році: коли можна ловити рибу, не ризикуючи штрафами

Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності (або якщо навіть ця ділянка не приватизована), там є будинок чи господарські споруди – рішення про видалення дерева приймає сам власник.

На свій розсуд він вирішує, що йому вирощувати на земельній ділянці,

– зазначили у раді.

Зверніть увагу! Власнику чи власниці не потрібно звертатися до будь-яких органів за дозволом.

Проте слід враховувати й інші можливі обставини. Наприклад, коли дерево росте біля паркану або за його межами.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", слід діяти таким чином:

подати відповідну заяву; далі має приїхати комісія та оглянути дерево; наступний крок – результаті складається акт та визначається сума компенсації за дерево.

Проте все ж є свої нюанси. Так видалення пошкоджених дерев або кущів може здійснюватися, якщо їхній стан загрожує:

життю та здоров’ю людей;

майну громадян або юридичних осіб.

У таких випадках дозвільні документи оформляються після фактично проведених робіт і є доказом їх законності,

– йдеться у тексті.

Важливо! До органу місцевого самоврядування все одно слід звернутися – з відповідною заявою, а також фото- чи відеоматеріалами.

Що ще слід знати про чинне законодавство?