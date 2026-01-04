Гриби взимку: які види можна знайти навіть у січні

Є гриби, які ростуть у лісі взимку. Знайти їх можна навіть у січні, але вони переважно будуть рости на стовбурах дерев. Наприклад під час відлиги або ж теплої зими можна знайти зимові опеньки, гливи чи інші холодностійкі гриби.

Які види грибів ростуть у січні?

Один із видів грибів, які можна зустріти взимку, зокрема у січні, це фламуліна оксамитоніжкова, або ж зимовий опеньок, передає 24 Канал з посиланням на Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Як пояснила Інна Кудлаєва, лікар із загальної гігієни відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань Вінницького ОЦКПХ, фламуліна є деревним грибом, який зазвичай росте на стовбурах, пеньках та в дуплах дерев. Втім важливо зауважити, що це переважно листяні дерева, а не хвойні.

Надають перевагу такі гриби вербам, які ростуть біля води. А ростуть вони великими групами.

Ріст відбувається з пізньої осені та до весни: старт починається під час відлиги, але в період морозів – сповільнюється.

Втім під час морозів плодові тіла фламуліни не гинуть, а чекають потепління та згодом активно розвиваються.

Зауважте! Зимовий опеньок можна сплутати з іншими видами, які можуть бути отруйними. Через те, що клімат стає теплішим, кількість грибів, що росте у цей період, зросла. А тому варто бути уважним щодо тих грибів, які можна знайти.

Що можна знайти у лісі взимку?

Річ у тім, що за низьких температур переважно переживають ті види, що ростуть на деревині або живих деревах. А під час відлиги або ж періоду дощу посеред зими пошук грибів стане найкращим часом.

Знайти можна такі види, пишуть Mushroom appreciation:

Чага – такі види грибів ростуть на березах, а зима є одним із найкращих періодів для полювання на них.

– такі види грибів ростуть на березах, а зима є одним із найкращих періодів для полювання на них. Гриб "Хвіст індички" – ці гриби ростуть весь рік, а залишається життєздатним доволі довго. Попри те, що він може не активно рости взимку, але знайдуться такі, що будуть все ще придбаними для збору.

– ці гриби ростуть весь рік, а залишається життєздатним доволі довго. Попри те, що він може не активно рости взимку, але знайдуться такі, що будуть все ще придбаними для збору. Березовий трутовик – цей гриб, як і чага, доволі поширений взимку. Росте він переважно на мертвих або ж вмираючих березах, тому для пошуку цього гриба варто шукати ті дерева, які страждають від хвороб. Варто додати, що це лікарський гриб, а не їстівний.

– цей гриб, як і чага, доволі поширений взимку. Росте він переважно на мертвих або ж вмираючих березах, тому для пошуку цього гриба варто шукати ті дерева, які страждають від хвороб. Варто додати, що це лікарський гриб, а не їстівний. Гриб "Відьмине масло" – це липкі яскраві оранжево-жовті плодові гриби, які можна знайти на контрасті зі сніговим фоном. Їх зазвичай використовують для приготування супу або ж рагу.

Які гриби можна було знайти у лісі на Різдво?