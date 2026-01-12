Укр Рус
12 січня, 19:57
3

Кому належить земля під багатоповерхівкою – державі чи співвласникам

Анастасія Безейко
Основні тези
  • В Україні земля під багатоквартирним будинком належить усім співвласникам будинку, а не окремій особі.
  • Порядок її використання визначають співвласники, а розміри та конфігурацію – на підставі відповідної документації.

В Україні тема землі під багатоквартирним будинком і прибудинкової території й досі викликає багато запитань. Щойно мешканці намагаються оформити ділянку або хоча б визначити її правовий статус – з'являється ціла низка нюансів.

Кому належить земля під багатоповерхівкою?

Якщо ви власник квартири в багатоквартирному будинку, земля під ним належить не вам особисто, а всім співвласникам будинку. Деталі пояснює 24 Канал із посиланням на Земельний кодекс України.

Детальніше йдеться у 42 статті документа. Відповідно до неї, земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир і нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку.

Окрім того, передбачено окремі нюанси:

  • порядок використання таких земельних ділянок визначають співвласники;
  • розміри та конфігурацію таких земельних ділянок визначають на підставі відповідної землевпорядної документації;
  • у разі знищення (руйнування) багатоквартирного будинку майнові права на таку земельну ділянку зберігаються за співвласниками багатоквартирного будинку.

Ба більше, Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" підтверджує, що власники квартир і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками майна, зокрема і земельної ділянки під будинком. 

Отже, земля під багатоквартирним будинком належить співвласникам будинку – власникам квартир і нежитлових приміщень, а не окремій особі.

Щоб оформити право на землю під багатоквартирним будинком, насамперед співвласники мають ухвалити спільне рішення на зборах. Наприклад, створити ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Що ще варто знати про право власності на землю?

  • До слова, стаття 377 Цивільного кодексу України визначає, що разом із набуттям права власності на об'єкт нерухомості до особи одночасно переходить і право власності або право користування земельною ділянкою, на якій він розміщений.

  • А от процес приватизації землі в Україні є безкоштовним, хоч за деякі види робіт треба заплатити від 2 500 до 3 500 гривень. Процедура включає виїзд працівників для вимірювання, створення технічної документації, присвоєння кадастрового номера та отримання витягу про право власності.