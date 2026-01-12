Кому належить земля під багатоповерхівкою – державі чи співвласникам
- В Україні земля під багатоквартирним будинком належить усім співвласникам будинку, а не окремій особі.
- Порядок її використання визначають співвласники, а розміри та конфігурацію – на підставі відповідної документації.
В Україні тема землі під багатоквартирним будинком і прибудинкової території й досі викликає багато запитань. Щойно мешканці намагаються оформити ділянку або хоча б визначити її правовий статус – з'являється ціла низка нюансів.
Кому належить земля під багатоповерхівкою?
Якщо ви власник квартири в багатоквартирному будинку, земля під ним належить не вам особисто, а всім співвласникам будинку. Деталі пояснює 24 Канал із посиланням на Земельний кодекс України.
Детальніше йдеться у 42 статті документа. Відповідно до неї, земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир і нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку.
Окрім того, передбачено окремі нюанси:
- порядок використання таких земельних ділянок визначають співвласники;
- розміри та конфігурацію таких земельних ділянок визначають на підставі відповідної землевпорядної документації;
- у разі знищення (руйнування) багатоквартирного будинку майнові права на таку земельну ділянку зберігаються за співвласниками багатоквартирного будинку.
Ба більше, Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" підтверджує, що власники квартир і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками майна, зокрема і земельної ділянки під будинком.
Отже, земля під багатоквартирним будинком належить співвласникам будинку – власникам квартир і нежитлових приміщень, а не окремій особі.
Щоб оформити право на землю під багатоквартирним будинком, насамперед співвласники мають ухвалити спільне рішення на зборах. Наприклад, створити ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Що ще варто знати про право власності на землю?
До слова, стаття 377 Цивільного кодексу України визначає, що разом із набуттям права власності на об'єкт нерухомості до особи одночасно переходить і право власності або право користування земельною ділянкою, на якій він розміщений.
А от процес приватизації землі в Україні є безкоштовним, хоч за деякі види робіт треба заплатити від 2 500 до 3 500 гривень. Процедура включає виїзд працівників для вимірювання, створення технічної документації, присвоєння кадастрового номера та отримання витягу про право власності.