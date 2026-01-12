Кому належить земля під багатоповерхівкою – державі чи співвласникам

В Україні тема землі під багатоквартирним будинком і прибудинкової території й досі викликає багато запитань. Щойно мешканці намагаються оформити ділянку або хоча б визначити її правовий статус – з'являється ціла низка нюансів.

Кому належить земля під багатоповерхівкою?

Якщо ви власник квартири в багатоквартирному будинку, земля під ним належить не вам особисто, а всім співвласникам будинку. Деталі пояснює 24 Канал із посиланням на Земельний кодекс України.

Дивіться також 80 – 165 тисяч гривень за гектар: у Мінекономіки розповіли, де найдорожча земля в Україні

Детальніше йдеться у 42 статті документа. Відповідно до неї, земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир і нежитлових приміщень у будинку, передаються безоплатно у власність або в постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку.

Окрім того, передбачено окремі нюанси:

порядок використання таких земельних ділянок визначають співвласники;

розміри та конфігурацію таких земельних ділянок визначають на підставі відповідної землевпорядної документації;

у разі знищення (руйнування) багатоквартирного будинку майнові права на таку земельну ділянку зберігаються за співвласниками багатоквартирного будинку.

Ба більше, Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" підтверджує, що власники квартир і нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками майна, зокрема і земельної ділянки під будинком.

Отже, земля під багатоквартирним будинком належить співвласникам будинку – власникам квартир і нежитлових приміщень, а не окремій особі.

Щоб оформити право на землю під багатоквартирним будинком, насамперед співвласники мають ухвалити спільне рішення на зборах. Наприклад, створити ОСББ – об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Що ще варто знати про право власності на землю?