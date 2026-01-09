У чиїй власності земля, на якій розташований будинок?

Стаття 377 Цивільного кодексу України передбачає, що до особи, яка набула право власності на об'єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано у визначеному законом порядку, одночасно переходить право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об'єкт, передає 24 Канал з посиланням на Цивільний кодекс України.

У цей час не відбувається зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього власника ділянки, у порядку та на умовах, визначених законодавством.

У статті 120 Земельного кодексу України визначено, яким чином відбувається перехід права на земельну ділянку у разі набуття прав власності, господарського відання, оперативного управління на будинок (крім багатоквартирного будинку), що розміщений на ній.

Як набувається право власності на ділянку

Набувають право власності на земельні ділянки на підставі придбання за:

договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

безоплатної передачі із земель державної та комунальної власності;

приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування;

прийняття спадщини;

виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у випадку придбання у власність об'єктів нерухомого майна, що розташовані на земельних ділянках.

Важливо! Якщо фізична або юридична особа приватного права набуває у власність жилий будинок (крім багатоквартирного), розміщений на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності попереднього власника, право власності на таку земельну ділянку одночасно переходить до набувача об'єкта нерухомого майна без зміни її цільового призначення.

Яким чином переходить право власності на земельну частку При цьому, якщо попередньому власнику належала частка на земельну ділянку у праві спільної власності, до нового власника нерухомого майна переходить право власності на таку частку земельної ділянки. Аналогічно відповідна частка земельної ділянки переходить у право власності набувачу об'єкта нерухомого майна, в разі набуття ним частки у справі спільної власності такого майна.

