Росіяни вбили 7-річну громадянку Польщі: Туск відреагував

19 листопада перетворилося на трагедію для жителів Тернополя. Російські ракети зруйнували багатоповерхові будинки. Тернополяни загинули цілими сім'ями. Серед них – родина з Польщі.

Російська ракета обірвала життя другокласниці Амелії Гжесько та її мами Оксани. Про це повідомив речник польського МЗС Мацей Вевіор, передає 24 Канал.

Що відомо про вбиту в Україні маленьку полячку?

За словами посадовця, семирічна дівчинка була громадянкою Польщі. У ніч проти 19 листопада Росія атакувала цивільних у Тернополі. Загинули понад три десятки людей, серед них і школярка.

Вевіор підкреслив, що МЗС Польщі перебуває на постійному зв'язку з владою Тернопільської області.

На загибель маленької Амелії відреагував і прем'єр країни Дональд Туск. Він зазначив, що дівчинка мала лише сім років. Через окупантів вона більше не зможе здійснити жодної зі своїх мрій.

Ця жорстока війна має закінчитися, а Росія не має її виграти. Бо це війна також за майбутнє наших дітей,

– підсумував політик.

Відомо, що дівчинка навчалася у Тернопільській школі №27. У навчальному закладі розповіли, що Амелія разом із мамою згоріли живцем у власній оселі, обіймаючи одна одну.

Прощання з родиною відбулося 21 листопада у церкві Святого Архистратига Михаїла.

