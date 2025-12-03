Перша з українців: експрацівниця сайту 24 Каналу стала Журналістом року в премії Seahorse Awards

Українська журналістка Анастасія Сімсек, яка раніше працювала на сайті 24 Каналу, а нині працює у Великій Британії, здобула престижну нагороду у Лондоні. Медійниця стала Журналісткою року за версією премії Seahorse Journalist Awards.

Про свій досвід, враження після отримання нагороди та досвід роботи у британській журналістиці Анастасія Сімсек розповіла 24 Каналу.

Чому перемога Анастасії Сімсек у премії важлива для України?

Премія Seahorse Journalist Awards є однією із найпрестижніших у журналістській галузі. Вона відзначає медійників, які зробили вагомі внески у висвітлення питань ланцюжків постачання, логістики та транспортної галузі.

Анастасія Сімсек наразі працює журналісткою у найбільшому міжнародному виданні про авіаційні перевезення Air Cargo Week. Медійниця стала першою українкою та єдиною іноземкою, яка отримала премії Seahorse Journalist Awards.

Зокрема, Анастасія стала лавреаткою нагороди Журналістка року, а також посіла друге місце у категорії Висхідна зірка року.



Анастасія Сімсек – журналістка року за версією Seahorse Journalist Awards / Фото надане 24 Каналу

Як українка розпочала кар'єру в Британії та чи було їй складно?

У коментарі 24 Каналу Анастасія Сімсек зізналася, що уже щаслива отримати міжнародну нагороду, як Журналіст року від Seahorse Freight Association.

Дівчина наголосила, що одним зі складників, який привів її до отримання цієї нагороди, став журналістський досвід, здобутий ще під час роботи в Україні.

Довідково! До 2021 року Анастасія Сімсек працювала на сайті 24 Каналу та писала матеріали на тематику здоров'я.

У 2021 році Анастасія переїхала у Велику Британію і відчула, як їй довелося будувати життя "з початку".

Перші роки для мене було складно навіть знайти найпростішу роботу. Це пояснювали тим, що "у Вас досвід був в Україні, але не в UK (the United Kingdom – англійська назва Сполученого Королівства – 24 Канал)",

– пояснює журналістка.

В якийсь момент, зауважує Анастасія, вона зовсім розчарувалась в тому, що навіть можливо знайти роботу у британському медіа, адже вона – україномовна журналістка у Британії, що спілкується з акцентом та не має вищої освіти в "найкращих світових університетах".

Однак медійниця не здавалася: писала про Україну та наших людей без приховувань свого походження, родини чи акценту, з яким вона розмовляла. Вже у 2024 році Анастасія почала працювати як журналіст у найбільшому міжнародному виданні про авіаційні перевезення – Air Cargo Week.

За що саме Анастасія Сімсек отримала премію?

На сайті Maritime Fairtrade наголошується, що Анастасія Сімсек була відзначена як Журналіст року на премії Seahorse Journalist Awards за свою переконливу та проникливу журналістику в секторах авіаперевезень, фрахту та логістики на Тижні повітряних вантажів.

"Її робота охоплює нагальні зміни, що формують галузь, та глибший аналіз стійкості ланцюгів постачань, сталого розвитку та цифрової трансформації, допомагаючи привернути увагу як спеціалізованої, так і широкого загалу до складної динаміки галузі", – йдеться на сайті.

Сама журналістка розповіла, що одне з її найбільш ексклюзивних інтерв'ю було з Авіалініями Антонова, де вона разом із представниками компанії обговорили стан української авіації та відбудову нашого літака "Мрія".

Що цікаво, це інтервʼю було вперше поширене двома мовами: англійською та українською,

– ділиться Анастасія Сімсек.

Після того, як журналістка отримала нагороду, дуже багато її колег, зокрема з авіаліній, світових компаній та аеропортів, привітали її з перемогою.



Анастасія Сімсек разом з іншими переможцями Seahorse Journalist Awards та колегами / Фото надане 24 Каналу

Як Анастасія планує далі розповідати про Україну світові та підтримувати нашу країну?

Анастасія Сімсек розповіла, що вона постійно продовжує підтримувати Збройні Сили України. До того ж її батько служить у ЗСУ і боронить Україну у прифронтових зонах.

Я вважаю, що кожен має виконувати свою важливу роль, щоб наблизити перемогу України якомога швидше. Я знайшла свою роль у написанні матеріалів та знаходження міжнародної підтримки для ЗСУ,

– зазначає дівчина.

Журналістка наголосила, що пишається тим, чого досягла у медійній сфері, а також тим, як може підтримати Україну навіть з-за кордону, зокрема в інформаційному полі.

