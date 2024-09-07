Змінити стратегію і жити в реаліях війни: новий глава МЗС Сибіга окреслив свої плани на посаді

Андрій Сибіга окреслив пріоритети, які він поставив перед собою, обіймаючи пост нового міністра закордонних справ України. Дипломат наголосив, що він домагатиметься справедливого та тривалого миру для нашої держави.

Андрій Сибіга також підкреслив, що для нього велика честь продовжити службу українському народові на посаді Міністра закордонних справ України. Він також подякував Володимиру Зеленському за довіру в цій важливій місії.

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Які головні завдання поставив Сибіга на посаді міністра

Андрій Сибіга підкреслив, що зовнішньополітичний курс, затверджений президентом України, залишається незмінним, адже його ключові параметри визначені реаліями війни. Відтак пріоритети української дипломатії нерозривно пов'язані з виконанням цілком конкретних, відчутних і життєво необхідних завдань.

Найпріоритетнішим завданням, за словами українського дипломата, є забезпечення обороноздатності України, зокрема, питання зброї.

Це і втілення вже виділених пакетів, і скорочення часового розриву між оголошеннями та надходженнями на фронт, на чому постійно наголошує президент. Це і досягнення нових домовленостей. Цементування довгострокових зобов'язань,

– наголосив Сибіга.

Безсумнівним пріоритетом, як зауважив міністр, є також зняття всіх штучних обмежень на постачання західної зброї та на її застосування по території Росії. За словами глави МЗС, не має бути жодних обмежень у реалізації права на самооборону.

"Будемо працювати та над збільшенням питомої ваги зброї українського виробництва та розширювати масштаби закупівлі озброєння та військової техніки в українських виробників за фінансування іноземних партнерів. Мета – оборонна самодостатність та незалежність в постачанні критичних для нас видів озброєння", – написав він.

Сибіга також підкреслив, що посли та всі дипломати мають бути в контексті воєнних реалій, а також жити в реаліях війни.

Останні масовані ракетні обстріли Полтави, Львова, Кривого Рогу засвідчують – ми маємо негайно подвоїти роботу з міжнародними партнерами для отримання додаткових систем ППО, а також далекобійної зброї. Саме вона є запорукою далекоглядної зовнішньої політики. Адже її отримання та ефективне застосування принесе додаткові дипломатичні важелі у переговорах,

– наголосив головний дипломат України.

Важливим елементом, за словами Сибіги, також є посилення нашої обороноздатності, санкцій проти агресора та реалізація безпекових угод з країнами-партнерами на шляху до НАТО.

Якими будуть кроки міністра щодо ЄС і НАТО

Ще одним пріоритетом роботи, як зауважив міністр, буде просування інтересів України у ЄС і НАТО. Андрій Сибіга наголосив, що Україна в НАТО – найкраща гарантія безпеки і для нашої країни, і для Європи та євроатлантичного простору в цілому.

"Не лише Україна заслуговує на членство. Сам Альянс потребує нашої держави. Маємо добитися консенсусу серед держав-членів щодо запрошення України. Переговори з ЄС вже розпочато. Вони повинні просуватися в хорошому темпі та конкретними кроками", – сказав глава МЗС.

Він також наголосив, що Україна в Європейському Союзі та НАТО – це гарантія стабільного майбутнього та мирного співіснування держав.

Наступне фундаментальне завдання – досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру. Першим самітом миру у Швейцарії ми показали світові, що єдиний дієвий шлях до всеосяжного, справедливого і сталого миру – це Формула миру. Альтернативи їй немає,

– зазначив міністр.

За його словами, міністерство буде працювати над імплементацією усіх пунктів формули, а також залучати нових партнерів до їх реалізації.

Також невіддільною частиною справедливого миру, як наголосив Сибіга, є відновлення справедливості та відповідальність за російські злочини, відшкодування збитків за завдану шкоду. Тому треба вже зараз системно працювати з партнерами над відновленням України.

Як Україна посилюватиме дипломатичний зв'язок з іншими країнами

Сибіга зауважив, що МЗС повинно відповідати новим геополітичним реаліям як інституційно, так і кадрово, як в Україні, так і за кордоном.

"На нещодавній нараді послів під головуванням президента було погоджено перелік пріоритетних країн і регіонів, де ми відкриємо нові дипломатичні установи. Будуть кадрові зміни – з'являться нові посли та генеральні консули. Будуть зміни й в центральному апараті, спрямовані на посилення системи", – розповів міністр.

Також буде переглянута і Стратегія зовнішньополітичної діяльності України, виходячи з реалій воєнного часу.

Окрім цього, глава МЗС наголосив на важливості парламентської дипломатії, яка допомагає відстоювати інтереси України. Групи дружби, парламентський вимір зовнішньої політики, як підкреслив Сибіга, важливий інструмент.

МЗС буде надавати всебічне сприяння депутатам у реалізації цього виміру. Це і роль Верховної Ради в реалізації Формули миру Президента України, і парламентський вимір в забезпеченні ефективної діяльності Міжнародної Кримської платформи.

Окремим пунктом діяльності Андрія Сибіги на новій посаді буде економічна дипломатія. Він прагне, щоб МЗС працювало над більш ефективним залученням макрофінансової й довготривалої підтримки України.

"Забезпечити довгострокове економічне зростання навіть у складних умовах війни допоможе відкриття нових ринків для України. МЗС, своєю чергою, надаватиме системну підтримку українським експортерам у виході на зовнішні ринки", – пояснив міністр.

Він також переконаний, що це все призведе до реалізації стрижневого завдання нашої зовнішньої політики – збереження та захисту наших людей.

Як відбуватиметься взаємодія з українцями за кордоном

Сибіга зауважив, що 7,5 мільйонів українців за кордоном – реалії нашого часу. Тому захист українських громадян за кордоном має поєднуватися зі створенням мотивації для їх повернення в Україну. Важливим у цьому плані є ухвалення законодавства про множинне громадянство.

Українство не обмежене кордонами України. Ми будемо працювати над створенням глобального українського простору. Безпрецедентні виклики, спричинені повномасштабним вторгненням, вимагають серйозного перезавантаження й нової стратегії взаємодії з українською світовою спільнотою. Президент вже поставив це завдання Кабінету Міністрів і МЗС,

– зауважив глава МЗС.

Допомогти цій реалізації покликана і подальша цифрова трансформація надання консульських послуг. Максимальне спрощення і зручність. Отримання необхідних документів, довідок і витягів у застосунку. Також буде впроваджено систему е-Консул.

"Кожен українець та кожна українка у світі мають відчувати, що Україна пам'ятає про них, дбає про них та чекає їх вдома. Електронний консул, множинне громадянство, активна підтримка українства – це все частина нової стратегії", – зазначив Андрій Сибіга.

Які ще цілі назвав Сибіга

Окрім того, міністр наголосив, що турбота про військовополонених і цивільних заручників у Росії і окупованих територіях – окремий трек.

Посилюємо роботу як з партнерами, так і з тими посередниками, завдяки яким нам вдається повертати полонених і депортованих українців додому. Будемо використовувати кожен міжнародний майданчик, кожну нагоду, кожен інструмент, щоб боротися за повернення наших людей,

– написав Сибіга.

Дуже важливою також, за словами нового глави МЗС, є і боротьба з дезінформацією. Адже російські фейки – не менш ефективна зброя, ніж їхні ракети й танки. Тому критично важливо посилити комунікаційні спроможності України, особливо у державах Азії, Африки та Латинської Америки.

"Російська агресія створила глобальні кризи: ядерну, енергетичну, правову, безпекову кризи. Ми маємо це зупинити. Сьогодні Україна – суб'єкт, від якого залежить розв'язання глобальних питань. Ми довели що неможливе – можливо. І зробимо це ще раз. І ще раз. І ще раз. Допоки не переможемо", – зазначив міністр.

Наостанок він наголосив, що Україна заслуговує мати сильну дипломатію, яка відповідає її ролі у світі. І для цього все буде зроблено.