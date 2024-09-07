Сменить стратегию и жить в реалиях войны: новый глава МИД Сибига очертил свои планы в должности

Андрей Сибига очертил приоритеты, которые он поставил перед собой, занимая пост нового министра иностранных дел Украины. Дипломат отметил, что он будет добиваться справедливого и длительного мира для нашего государства.

Андрей Сибига также подчеркнул, что для него большая честь продолжить службу украинскому народу в должности Министра иностранных дел Украины. Он также поблагодарил Владимира Зеленского за доверие в этой важной миссии.

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Какие главные задачи поставил Сибига на посту министра

Андрей Сибига подчеркнул, что внешнеполитический курс, утвержденный президентом Украины, остается неизменным, ведь его ключевые параметры определены реалиями войны. Поэтому приоритеты украинской дипломатии неразрывно связаны с выполнением вполне конкретных, ощутимых и жизненно необходимых задач.

Приоритетной задачей, по словам украинского дипломата, является обеспечение обороноспособности Украины, в частности, вопрос оружия.

Это и воплощение уже выделенных пакетов, и сокращение временного разрыва между объявлениями и поступлениями на фронт, на чем постоянно подчеркивает президент. Это и достижение новых договоренностей. Цементирование долгосрочных обязательств,

– подчеркнул Сибига.

Несомненным приоритетом, как отметил министр, также снятие всех искусственных ограничений на поставки западного оружия и на его применение по территории России. По словам главы МИД, не должно быть никаких ограничений в реализации права на самооборону.

"Будем работать и над увеличением удельного веса оружия украинского производства и расширять масштабы закупки вооружения и военной техники у украинских производителей при финансировании иностранных партнеров. Цель – оборонная самодостаточность и независимость в поставках критических для нас видов вооружения", – написал он.

Сибига также подчеркнул, что послы и все дипломаты должны быть в контексте военных реалий, а также жить в реалиях войны.

Последние массированные ракетные обстрелы Полтавы, Львова, Кривого Рога свидетельствуют – мы должны немедленно удвоить работу с международными партнерами для получения дополнительных систем ПВО, а также дальнобойного оружия. Именно оно является залогом дальновидной внешней политики. Ведь его получение и эффективное применение принесет дополнительные дипломатические рычаги в переговорах,

– отметил главный дипломат Украины.

Важным элементом, по словам Сибиги, также является усиление нашей обороноспособности, санкций против агрессора и реализация безопасности соглашений со странами-партнерами на пути в НАТО.

Какими будут шаги министра по ЕС и НАТО

Еще одним приоритетом работы, как отметил министр, будет продвижение интересов Украины в ЕС и НАТО. Андрей Сибига отметил, что Украина в НАТО – лучшая гарантия безопасности и для нашей страны, и для Европы и евроатлантического пространства в целом.

"Не только Украина заслуживает членства. Сам Альянс нуждается в нашем государстве. Должны добиться консенсуса среди государств-членов по приглашению Украины. Переговоры с ЕС уже начаты. Они должны продвигаться в хорошем темпе и конкретными шагами", – сказал глава МИД.

Он также отметил, что Украина в Европейском Союзе и НАТО – это гарантия стабильного будущего и мирного сосуществования государств.

Следующая фундаментальная задача – достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира. Первым саммитом мира в Швейцарии мы показали миру, что единственный действенный путь к всеобъемлющему, справедливого и устойчивого мира – это Формула мира. Альтернативы ей нет,

– отметил министр.

По его словам, министерство будет работать над имплементацией всех пунктов формулы, а также привлекать новых партнеров к их реализации.

Также неотъемлемой частью справедливого мира, как отметил Сибига, является восстановление справедливости и ответственность за российские преступления, возмещение убытков за причиненный ущерб. Поэтому надо уже сейчас системно работать с партнерами над восстановлением Украины.

Как Украина будет усиливать дипломатическую связь с другими странами

Сибига отметил, что МИД должно соответствовать новым геополитическим реалиям как институционально, так и кадрово, как в Украине, так и за рубежом.

"На недавнем совещании послов под председательством президента был согласован перечень приоритетных стран и регионов, где мы откроем новые дипломатические учреждения. Будут кадровые изменения – появятся новые послы и генеральные консулы. Будут изменения и в центральном аппарате, направленные на усиление системы", – рассказал министр.

Также будет пересмотрена и Стратегия внешнеполитической деятельности Украины, исходя из реалий военного времени.

Кроме этого, глава МИД подчеркнул важность парламентской дипломатии, которая помогает отстаивать интересы Украины. Группы дружбы, парламентское измерение внешней политики, как подчеркнул Сибига, важный инструмент.

МИД будет оказывать всестороннее содействие депутатам в реализации этого измерения. Это и роль Верховной Рады в реализации Формулы мира Президента Украины, и парламентское измерение в обеспечении эффективной деятельности Международной Крымской платформы.

Отдельным пунктом деятельности Андрея Сибиги на новой должности будет экономическая дипломатия. Он стремится, чтобы МИД работало над более эффективным привлечением макрофинансовой и долговременной поддержки Украины.

"Обеспечить долгосрочный экономический рост даже в сложных условиях войны поможет открытие новых рынков для Украины. МИД, свою очередь, будет оказывать системную поддержку украинским экспортерам в выходе на внешние рынки", – пояснил министр.

Он также убежден, что это все приведет к реализации стержневой задачи нашей внешней политики – сохранения и защиты наших людей.

Как будет происходить взаимодействие с украинцами за рубежом

Сибига отметил, что 7,5 миллиона украинцев за рубежом – реалии нашего времени. Поэтому защита украинских граждан за рубежом должна сочетаться с созданием мотивации для их возвращения в Украину. Важным в этом плане является принятие законодательства о множественном гражданстве.

Украинство не ограничено границами Украины. Мы будем работать над созданием глобального украинского пространства. Беспрецедентные вызовы, вызванные полномасштабным вторжением, требуют серьезной перезагрузки и новой стратегии взаимодействия с украинским мировым сообществом. Президент уже поставил эту задачу Кабинету Министров и МИДу,

– отметил глава МИД.

Помочь этой реализации призвана и дальнейшая цифровая трансформация предоставления консульских услуг. Максимальное упрощение и удобство. Получение необходимых документов, справок и выписок в приложении. Также будет внедрена система е-Консул.

"Каждый украинец и каждая украинка в мире должны чувствовать, что Украина помнит о них, заботится о них и ждет их дома. Электронный консул, множественное гражданство, активная поддержка украинства – это все часть новой стратегии", – отметил Андрей Сибига.

Какие еще цели назвал Сибига

Кроме того, министр отметил, что забота о военнопленных и гражданских заложниках в России и оккупированных территориях – отдельный трек.

Усиливаем работу как с партнерами, так и с теми посредниками, благодаря которым нам удается возвращать пленных и депортированных украинцев домой. Будем использовать каждую международную площадку, каждую возможность, каждый инструмент, чтобы бороться за возвращение наших людей,

– написал Сибига.

Очень важной также, по словам нового главы МИД, является и борьба с дезинформацией. Ведь российские фейки – не менее эффективное оружие, чем их ракеты и танки. Поэтому критически важно усилить коммуникационные способности Украины, особенно в государствах Азии, Африки и Латинской Америки.

"Российская агрессия создала глобальные кризисы: ядерный, энергетический, правовой, кризис безопасности. Мы должны это остановить. Сегодня Украина – субъект, от которого зависит решение глобальных вопросов. Мы доказали что невозможное – возможно. И сделаем это еще раз. И еще раз. И еще раз. Пока не победим", – отметил министр.

Напоследок он отметил, что Украина заслуживает иметь сильную дипломатию, которая соответствует ее роли в мире. И для этого все будет сделано.