Принесла у суд чобіт, бо не могла його взути: депутатці Скороход зняли електронний браслет

8 січня Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу щодо запобіжного заходу нардепки Анни Скороход. Їй збільшили розмір застави і водночас дозволили зняти електронний браслет.

До зали суду підозрювана прийшла із чоботом, щоб показати, що він не налазить на ногу через браслет. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на САП та Суспільне.

Як пройшло засідання у справі Скороход?

Суд прийняв рішення збільшити розмір застави з 3 мільйонів 28 тисяч до 4 мільйонів гривень. Хоча прокурор вимагав підняти заставу до понад 10 мільйонів гривень.

Разом з цим змінили процесуальні обов'язки, покладені на Скороход, – скасували обов'язок носити електронний браслет.

Адвокати заявили, що браслет негативно впливає на щоденне виконання службових обов'язків депутатки, на робочі поїздки до прифронтових територіях, а ще на щоденні процедури. Зокрема, та не може носити комфортне взуття та одяг, що й продемонструвала у залі суду.

Депутатка у залі суду змогла зробити заяву.

Мене звинувачують що я підбурювала агента НАБУ і СБУ дати хабаря якого немає, представнику РНБО для внесення санкцій яких немає. Я ніколи грошей не вимагала і не давала хабарів. Якщо були гроші, вони мають десь бути. Виходить, що свідок якому дали гроші, їх вкрав, бо грошей немає. Слідство зробило фіктивну нарізку відео з використанням штучного інтелекту,

– запевняла вона.

Депутатка додала, що не збирається виїжджати з України, до того ж не може це зробити без закордонного паспорта.

Справа Скороход: останні новини