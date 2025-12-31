Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради 30 грудня, передає 24 Канал.
Яке покарання Скороход хоче для правоохоронців за безпідставні підозри?
Законопроєкт пропонує додати до Кримінального кодексу нову статтю 365-1, яка встановлює відповідальність за незаконні дії посадових осіб правоохоронних органів, прокуратури та суду.
Йдеться про покарання за такі порушення, як:
- незаконне засудження людини;
- безпідставне повідомлення про підозру;
- незаконне взяття під варту або тримання під вартою;
- незаконні обшуки, виїмки чи арешт майна;
- незаконне відсторонення від роботи або посади;
- інші процесуальні дії, що порушують права громадян.
Також відповідальність передбачена за:
- незаконний адміністративний арешт або призначення виправних робіт;
- незаконну конфіскацію майна;
- незаконне накладення штрафів;
- незаконне проведення оперативно-розшукових заходів.
Депутатка пропонує карати винних правоохоронців позбавленням волі на строк від 7 до 10 років, а також забороняти їм обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років.
Що відомо про справу Анни Скороход?
- Анна Скороход – народна депутатка 9-го скликання. Входить до партії "За майбутнє". Вона відома своїми різкими та суперечливими заявами: зокрема критикою політики декомунізації та заборони георгіївської стрічки.
- 5 грудня у нардепки провели обшуки, а пізніше їй оголосили підозру.
- За даними слідства, вона очолювала злочинну групу, яка намагалася організувати санкції РНБО за хабар у 250 тисяч доларів.
- 9 грудня, Вищий антикорупційний суд обрав нардепці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 3 мільйони гривень.
- За Анну Скороход внесли заставу – і вона вийшла з СІЗО. Наразі народна обраниця змушена носити електронний браслет, поки триває слідство.