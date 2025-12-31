Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Верховної Ради 30 грудня, передає 24 Канал.

Дивіться також "Чисте місто", "Мідас" і не тільки: якими корупційними скандалами запам'ятався 2025 рік

Яке покарання Скороход хоче для правоохоронців за безпідставні підозри?

Законопроєкт пропонує додати до Кримінального кодексу нову статтю 365-1, яка встановлює відповідальність за незаконні дії посадових осіб правоохоронних органів, прокуратури та суду.

Йдеться про покарання за такі порушення, як:

незаконне засудження людини;

безпідставне повідомлення про підозру;

незаконне взяття під варту або тримання під вартою;

незаконні обшуки, виїмки чи арешт майна;

незаконне відсторонення від роботи або посади;

інші процесуальні дії, що порушують права громадян.

Також відповідальність передбачена за:

незаконний адміністративний арешт або призначення виправних робіт;

незаконну конфіскацію майна;

незаконне накладення штрафів;

незаконне проведення оперативно-розшукових заходів.

Депутатка пропонує карати винних правоохоронців позбавленням волі на строк від 7 до 10 років, а також забороняти їм обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років.

Що відомо про справу Анни Скороход?