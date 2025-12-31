Соответствующий законопроект появился на сайте Верховной Рады 30 декабря, передает 24 Канал.

Какое наказание Скороход хочет для правоохранителей за безосновательные подозрения?

Законопроект предлагает добавить в Уголовный кодекс новую статью 365-1, которая устанавливает ответственность за незаконные действия должностных лиц правоохранительных органов, прокуратуры и суда.

Речь идет о наказании за такие нарушения, как:

незаконное осуждение человека;

безосновательное сообщение о подозрении;

незаконное взятие под стражу или содержание под стражей;

незаконные обыски, выемки или арест имущества;

незаконное отстранение от работы или должности;

другие процессуальные действия, нарушающие права граждан.

Также ответственность предусмотрена за:

незаконный административный арест или назначение исправительных работ;

незаконную конфискацию имущества;

незаконное наложение штрафов;

незаконное проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Депутат предлагает наказывать виновных правоохранителей лишением свободы на срок от 7 до 10 лет, а также запрещать им занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

