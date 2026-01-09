Принесла в суд сапог, потому что не могла его обуть: депутату Скороход сняли электронный браслет

8 января Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу относительно меры пресечения нардепа Анны Скороход. Ей увеличили размер залога и одновременно разрешили снять электронный браслет.

В зал суда подозреваемая пришла с сапогом, чтобы показать, что он не налазит на ногу из-за браслета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на САП и Общественное.

Смотрите также Любит коммунизм и со скандалом вылетела из СН: биография Анны Скороход, у которой были обыски НАБУ

Как прошло заседание по делу Скороход?

Суд принял решение увеличить размер залога с 3 миллионов 28 тысяч до 4 миллионов гривен. Хотя прокурор требовал поднять залог до более 10 миллионов гривен.

Вместе с этим изменили процессуальные обязанности, возложенные на Скороход, – отменили обязанность носить электронный браслет.

Адвокаты заявили, что браслет негативно влияет на ежедневное выполнение служебных обязанностей депутата, на рабочие поездки в прифронтовых территориях, а еще на ежедневные процедуры. В частности, и не может носить комфортную обувь и одежду, что и продемонстрировала в зале суда.

Депутат в зале суда смогла сделать заявление.

Меня обвиняют что я подстрекала агента НАБУ и СБУ дать взятку которого нет, представителю СНБО для внесения санкций которых нет. Я никогда денег не требовала и не давала взяток. Если были деньги, они должны где-то быть. Получается, что свидетель которому дали деньги, их украл, потому что денег нет. Следствие сделало фиктивную нарезку видео с использованием искусственного интеллекта,

– уверяла она.

Депутат добавила, что не собирается выезжать из Украины, к тому же не может это сделать без загранпаспорта.

Дело Скороход: последние новости