Принесла в суд сапог, потому что не могла его обуть: депутату Скороход сняли электронный браслет
- Апелляционная палата ВАКС разрешила нардепу Анне Скороход снять электронный браслет и увеличила размер залога до 4 миллионов гривен.
- Скороход продемонстрировала в суде, что браслет мешает ей носить комфортную обувь.
8 января Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу относительно меры пресечения нардепа Анны Скороход. Ей увеличили размер залога и одновременно разрешили снять электронный браслет.
В зал суда подозреваемая пришла с сапогом, чтобы показать, что он не налазит на ногу из-за браслета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на САП и Общественное.
Как прошло заседание по делу Скороход?
Суд принял решение увеличить размер залога с 3 миллионов 28 тысяч до 4 миллионов гривен. Хотя прокурор требовал поднять залог до более 10 миллионов гривен.
Вместе с этим изменили процессуальные обязанности, возложенные на Скороход, – отменили обязанность носить электронный браслет.
Адвокаты заявили, что браслет негативно влияет на ежедневное выполнение служебных обязанностей депутата, на рабочие поездки в прифронтовых территориях, а еще на ежедневные процедуры. В частности, и не может носить комфортную обувь и одежду, что и продемонстрировала в зале суда.
Депутат в зале суда смогла сделать заявление.
Меня обвиняют что я подстрекала агента НАБУ и СБУ дать взятку которого нет, представителю СНБО для внесения санкций которых нет. Я никогда денег не требовала и не давала взяток. Если были деньги, они должны где-то быть. Получается, что свидетель которому дали деньги, их украл, потому что денег нет. Следствие сделало фиктивную нарезку видео с использованием искусственного интеллекта,
– уверяла она.
Депутат добавила, что не собирается выезжать из Украины, к тому же не может это сделать без загранпаспорта.
Дело Скороход: последние новости
Следствие считает, что Анна Скороход возглавляла преступную группу, которая пыталась организовать санкции СНБО за взятку в 250 тысяч долларов.
Недавно депутат подготовила законопроект-месть. Она предложила наказывать правоохранителей за незаконные приговоры и подозрения.
Скороход также комментировала арест своих телефонов и планшета. Она заявила, что ей нечего скрывать и предложила поиграть в Minecraft.