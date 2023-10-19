Мало що може захистити: яка найбільша небезпека касетних ATACMS для ворога

Україні передали ракети ATACMS із суббоєприпасами. Фактично у ній міститься близько 900 маленьких бомб, які розриваються над ціллю, охоплюючи велику площу.

Ефективність цієї ракети вже випробували ЗСУ на летовищах окупантів. Втрати росіян уже вражають. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Defence Express Іван Киричевський, додавши, що результати роботи ATACMS можуть виявитись ще кращими, ніж ми поки знаємо.

Дізнайтесь більше Могли уразити вертольоти росіян у Бердянську: що відомо про ракети ATACMS, які отримала Україна

Касетні ATACMS – дуже небезпечні

Найкраще такі ракети застосовувати проти скупчення ворожої техніки. Такою ціллю стали аеродроми у Бердянську та Луганську.

На класичних військових аеродромах з ангарами, укріпленими в радянському стилі, й касетний ATACMS б не допоміг. Але якщо брати імпровізовані летовища, як в Луганську та Бердянську, мало яка легка конструкція може захистити від таких уламків,

– зауважив Іван Киричевський.

Перші супутникові знімки показують, що російські гелікоптери залишаються на аеродромі. Можна припустити, що це геть не через те, що окупанти не знають, куди їх перемістити. Коли з'являться нові фотографії, де вже впритул будуть зняти літаки і їхній стан, стане очевидно, що гвинтокрили у плачевному стані після атаки.

"Річ у тім, що в ракеті не просто багато суббоєприпасів, а вони здатні генерувати уламки та "прошивати" все, що тільки можна і ні", – наголосив Киричевський.

У міру того, як з'являтиметься більше даних, інформації, супутникових та звичайних фото, можна буде скласти детальнішу картину втрат ворога. Адже успіх ЗСУ насправді може бути більшим, аніж здається на початку.

Іван Киричевський про найбільшу небезпеку ATACMS: дивитись відео

Втрати російської авіації