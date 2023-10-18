Викликали істеричну реакцію: які конкретні проблеми принесуть ракети ATACMS окупантам

Україна завдала удару ракетами ATACMS по аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. А пізніше отримання ЗСУ американських далекобійних ракет підтвердили Президент України та Білий дім.

Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що Україна напевно продовжить завдавати удари ракетами ATACMS по ворогу. Проте це буде залежатиме від кількості отриманих боєприпасів.

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Кремль мовчить

Росіяни через удари ATACMS по аеродромах будуть змушені відсунути їх у тил, і це матиме вплив на їхнє ведення бойових дій ворогом.

Одна справа, коли аеродром в Бердянську був розташований на відстані приблизно 90 кілометрів від лінії фронту. А якщо росіянам доведеться відтягувати авіацію на 200 кілометрів, то це потребує більшого використання моторесурсу та палива. Крім того, збільшиться підльотний час авіації,

– зазначив військовий оглядач.

До того ж росіянам потрібно буде вибудовувати нову логістику – відтягувати бази, склади, командні пункти. І це має полегшати ЗСУ ведення наступу та оборони.

Удари ATACMS по окупованих територіях викликали істеричну реакцію у російської спільноти воєнкорів. Водночас офіційної реакції Кремля наразі немає, та можливо і не буде, адже, на думку Поповича, коли відбувають значні події на кшталт цієї, російська влада мовчить і як страус ховає голову в пісок.

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Були політичні причини

У США тривалий час ухвалювали рішення щодо надання Україні ракет ATACMS, і на це, на думку військового оглядача, були політичні причини. Проте зараз вони змінилися та цілком можливо, що Білий дім вирішив передати ЗСУ цю зброю, щоб активізувати наше просування на Південному фронті.

"Саме на цьому напрямку росіяни мали перевагу в повітрі. І ракети ATACMS можуть скоротити відрив наших сил на Півдні. Адже їм доведеться перекидати свої аеродроми, а це буде мати вплив на оперативності виконання бойових завдань армійською авіацією", – наголосив Денис Попович.



Україна отримала ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

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