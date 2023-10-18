Вызвали истерическую реакцию: какие конкретные проблемы принесут ракеты ATACMS оккупантам
Украина нанесла удар ракетами ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске. А позже получение ВСУ американских дальнобойных ракет подтвердили Президент Украины и Белый дом.
Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что Украина наверняка продолжит наносить удары ракетами ATACMS по врагу. Однако это будет зависеть от количества полученных боеприпасов.
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Кремль молчит
Россияне из-за ударов ATACMS по аэродромам будут вынуждены отодвинуть их в тыл, и это будет иметь влияние на ведение боевых действий врагом.
Одно дело, когда аэродром в Бердянске находился на расстоянии примерно 90 километров от линии фронта. А если россиянам придется оттягивать авиацию на 200 километров, то это потребует большего использования моторесурса и топлива. Кроме того, увеличится подлетное время авиации,
– отметил военный обозреватель.
К тому же россиянам нужно будет выстраивать новую логистику – оттягивать базы, склады, командные пункты. И это должно облегчить ВСУ ведение наступления и обороны.
Удары ATACMS по оккупированным территориям вызвали истерическую реакцию у российского сообщества военкоров. В то же время, официальной реакции Кремля пока нет, но возможно и не будет, ведь, по мнению Поповича, когда происходят значительные события вроде этой, российские власти молчат и как страус прячут голову в песок.
Военный обозреватель объяснил, как получение Украиной ATACMS повлияет на ситуацию на фронте: смотрите видео
Были политические причины
В США долгое время принимали решение о предоставлении Украине ракет ATACMS, и для этого, по мнению военного обозревателя, были политические причины. Однако сейчас они изменились и вполне возможно, что Белый дом решил передать ВСУ это оружие, чтобы активизировать наше продвижение на Южном фронте.
"Именно на этом направлении россияне имели преимущество в воздухе. И ракеты ATACMS могут сократить отрыв наших сил на Юге. Ведь им придется перебрасывать свои аэродромы, а это будет иметь влияние на оперативность выполнения боевых задач армейской авиацией", – подчеркнул Денис Попович.
Украина получила ATACMS / Инфографика 24 Канала
У Украины уже есть ракеты ATACMS: главное
- На аэродромах в оккупированных Бердянске и Луганске 17 октября раздались мощные взрывы. В результате ударов враг испытал значительные потери в частности в авиации.
- Позже в западных СМИ появилась информация, что Украина для ударов по аэродромам использовала американские ракеты ATACMS, которые передали ей США. Кроме того, издание The New York Times подчеркнуло, что ракеты ATACMS, которые получили ВСУ, содержат кассетные боеприпасы.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подтвердил информацию о наличии в Украине ракет ATACMS и поблагодарил США, добавив, что договоренности с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом выполняются.
- В США также отметили, что передали Украине ракеты ATACMS дальностью 165 км. В своем комментарии Белый дом подчеркнул, что это оружие "обеспечит значительное повышение боевых возможностей Украины".