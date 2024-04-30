Під ударом ATACMS: окупанти у Криму жаліються на комбіновану атаку і бояться її продовження

У ніч проти 30 квітня Кримський півострів зазнав ракетної атаки. Загарбники розповіли, що по регіону вдарили з озброєння, яке Україні надіслали США.

Вночі жителі низки міст в окупованому Криму прокинулися від потужних вибухів. Росіяни кажуть, що українці вдарили безпілотниками та далекобійними ракетами.

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Міцний удар по окупантах

Так, на півострові оголосили повітряну тривогу. Перші вибухи пролунали приблизно о 1:25. Загарбники також цієї ночі тимчасово перекривали Кримський міст. Вже під ранок російські телеграм-канали заявили про ракетну атаку на Євпаторію, Гвардійське, Джанкой, Сімферополь та Красноперекопський район.

Окремо вони зазначали, що ЗСУ вдарили по Криму щонайменше 10 ракетами ATACMS, які надійшли до України в останньому пакеті допомоги від США.

Російські пабліки закликають мешканців Криму бути особливо уважними найближчими днями та не ігнорувати тривоги. Вочевидь, окупанти усвідомлюють, що їм не буде спокою на захопленому півострові. Особливо, після того, як союзники нарешті почали постачати Україні зброю.

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Слід зауважити, що цьогоріч це міг бути не перший "прийом" далекобійних ATACMS у Криму. В Інституті вивчення війни вказують на те, що саме цими ракетами Україна могла вдарити по військовому аеродрому у Джанкої. Внаслідок тієї атаки окупанти втратили низку техніки, зокрема, пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО й апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

28 квітня Україна знову могла застосувати американські ракети. Ворожі джерела заявляли, що ними українці атакували підрозділи ППО на мисі Тарханкут. Крім того, кажуть, що, ATACMS містили касетну бойову частину.

За повідомленням ЗМІ, у березні Вашингтон справді міг таємно передати Києву понад 100 далекобійних ракет. Ними захисники, ймовірно, атакували ЗРК С-300 у Бердянську.

Нагадаємо, що можлива передача ракет відбулася до того, як був ухвалений пакет допомоги Україні. Джо Байден підписав його 24 квітня.