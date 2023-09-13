В безпеці, бо прикриваються деревами: росіяни вже істерять через ATACMS

В США розглядають можливість надання Україні далекобійних ракет ATACMS, наповнених касетними бомбами. Їхня дальність може складати 140 кілометрів.

Водночас росіяни вже готуються до появи таких ракет на озброєнні ЗСУ. Зокрема ворог прикриває окопи деревами, щоб захиститися від ATACMS. Військовий експерт Сергій Грабський повідомив 24 Каналу про те, що окупанти марно у такий спосіб намагаються "замаскуватися" від цих ракет, адже це неможливо.

Важливо У Пентагоні відреагували на чутки про можливу передачу Україні далекобійних ракет ATACMS

Будуть використані для ударів по великих площах

Ворогу не допоможе прикриття деревами та колодами позицій, які розташовані на відстані 140 кілометрів від лінії фронту.

До того ж ці ракети можуть бути використані для завдання ударів по великих площах, а також по центрах чи база логістики противника. Адже жодна база не може бути прикрита на 100%. Якщо ATACMS будуть бити на відстані 140 кілометрів, то в жодні окопи не потраплять, тому що недоцільно використовувати їх в такому контексті,

– впевнений військовий експерт.

Водночас завдання ударів по місцях концентрації особового складу, озброєння, бойової техніки, боєприпасів, пального ворога може призвести до дуже серйозних наслідків.

Ракети ATACMS мають різну дальність стрільби. ATACMS MGM-140A – 165 км; MGM-140B — 300 км; MGM-164A – 140 км; MGM-168A – 270 км. Ракети ATACMS MGM-140A, MGM-140B та MGM-140C мають касетну бойову частину. Проте не відомо, ракети якої модифікації отримає Україна.

"Нехай ці ATACMS стрілятимуть на відстань лише 140 кілометрів. Ми маємо, де їх застосувати, а наша розвідка створює базу даних розвіданих цілей. Нам є над чим працювати, і кожну з цих цілей росіянам неможливо прикрити деревами чи якимись захисними спорудами", – відзначив Сергій Грабський.

Що відомо про надання Україну ATACMS

У США припускають, що Україна може отримати одну або обидві армійські тактичні ракетні системи (ATACMS), що літатимуть на відстань до 306 кілометрів. Така можливість з'явилась після успішного використання ЗСУ касетних боєприпасів.

Крім того, Джо Байден найближчим часом може ухвалити рішення щодо надання Києву далекобійних ракет ATACMS. Один з американських високопосадовців зазначив, що вірогідність, що ця подія невдовзі станеться "набагато вища, ніж була раніше". Проте точної дати, коли це відбудеться, він не назвав.

Водночас питання з постачання Україні ATACMS порушувалось і під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена. За словами міністра закордонних справ Дмитро Кулеби, "ця опція залишається відкритою". Проте він сподівається, що "дискусії в Адміністрації США приведуть до позитивного рішення".