В безопасности, потому что прикрываются деревьями: россияне уже истерят из-за ATACMS

В США рассматривают возможность предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, наполненных кассетными бомбами. Их дальность может составлять 140 км.

В то же время, россияне уже готовятся к появлению таких ракет на вооружении ВСУ. В частности, враг прикрывает окопы деревьями, чтобы защититься от ATACMS. Военный эксперт Сергей Грабский сообщил 24 Каналу о том, что оккупанты тщетно таким образом пытаются "замаскироваться" от этих ракет, ведь это невозможно.

Важно В Пентагоне отреагировали на слухи о возможной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS

Будут использованы для ударов по большим площадям

Врагу не поможет прикрытие деревьями и бревнами позиций, которые расположены в 140 километрах от линии фронта.

К тому же, эти ракеты могут быть использованы для нанесения ударов по большим площадям, а также по центрам или база логистики противника. Ведь ни одна база не может быть прикрыта на 100%. Если ATACMS будут бить на расстоянии 140 километров, то ни в какие окопы не попадут, потому что нецелесообразно использовать их в таком контексте,

– уверен военный эксперт.

В то же время, нанесение ударов по местам концентрации личного состава, вооружения, боевой техники, боеприпасов, горючего врага может привести к очень серьезным последствиям.

Ракеты ATACMS имеют разную дальность стрельбы. ATACMS MGM-140A – 165 км; MGM-140B - 300 км; MGM-164A – 140 км; MGM-168A – 270 км. Ракеты ATACMS MGM-140A, MGM-140B и MGM-140C имеют кассетную боевую часть. Однако неизвестно, ракеты какой модификации получит Украина.

"Пусть эти ATACMS будут стрелять на расстояние всего 140 километров. Мы имеем цели, по которым сможем их применить, наша разведка создает базу данных разведанных целей. Нам есть над чем работать, и каждую из этих целей россиянам невозможно прикрыть деревьями или какими защитными сооружениями", – отметил Сергей Грабский.

Что известно о предоставлении Украины ATACMS

В США предполагают, что Украина может получить одну или обе армейские тактические ракетные системы (ATACMS), которые будут летать на расстояние до 306 километров. Такая возможность возникла после успешного использования ВСУ кассетных боеприпасов.

Кроме того, Джо Байден в ближайшее время может принять решение о предоставлении Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Один из американских высокопоставленных чиновников отметил, что вероятность, что это событие вскоре произойдет "намного выше, чем было раньше". Однако точной даты, когда это случится, он не назвал.

В то же время вопрос по поставке Украины ATACMS поднимался и во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. По словам министра иностранных дел Дмитрий Кулебы, "эта опция остается открытой". Однако он надеется, что "дискуссии в Администрации США приведут к положительному решению".