В то же время, россияне уже готовятся к появлению таких ракет на вооружении ВСУ. В частности, враг прикрывает окопы деревьями, чтобы защититься от ATACMS. Военный эксперт Сергей Грабский сообщил 24 Каналу о том, что оккупанты тщетно таким образом пытаются "замаскироваться" от этих ракет, ведь это невозможно.

Важно В Пентагоне отреагировали на слухи о возможной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS

Будут использованы для ударов по большим площадям

Врагу не поможет прикрытие деревьями и бревнами позиций, которые расположены в 140 километрах от линии фронта.

К тому же, эти ракеты могут быть использованы для нанесения ударов по большим площадям, а также по центрам или база логистики противника. Ведь ни одна база не может быть прикрыта на 100%. Если ATACMS будут бить на расстоянии 140 километров, то ни в какие окопы не попадут, потому что нецелесообразно использовать их в таком контексте,

– уверен военный эксперт.

В то же время, нанесение ударов по местам концентрации личного состава, вооружения, боевой техники, боеприпасов, горючего врага может привести к очень серьезным последствиям.

Обратите внимание! Ракеты ATACMS имеют разную дальность стрельбы. ATACMS MGM-140A – 165 км; MGM-140B - 300 км; MGM-164A – 140 км; MGM-168A – 270 км. Ракеты ATACMS MGM-140A, MGM-140B и MGM-140C имеют кассетную боевую часть. Однако неизвестно, ракеты какой модификации получит Украина.

"Пусть эти ATACMS будут стрелять на расстояние всего 140 километров. Мы имеем цели, по которым сможем их применить, наша разведка создает базу данных разведанных целей. Нам есть над чем работать, и каждую из этих целей россиянам невозможно прикрыть деревьями или какими защитными сооружениями", – отметил Сергей Грабский.

Справка. Существуют международные экспортные ограничения, исключающие предоставление в частности Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, которые могут стрелять на расстояние более 260 километров. Поэтому мы можем получить вероятнее всего так называемые экспортные варианты этих ракет. ATACMS будут использоваться на РСЗО HIMARS. А количество ракет, которыми эти установки могут выстреливать, составляет 12 – 14 единиц.

Что известно о предоставлении Украины ATACMS