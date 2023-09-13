Водночас росіяни вже готуються до появи таких ракет на озброєнні ЗСУ. Зокрема ворог прикриває окопи деревами, щоб захиститися від ATACMS. Військовий експерт Сергій Грабський повідомив 24 Каналу про те, що окупанти марно у такий спосіб намагаються "замаскуватися" від цих ракет, адже це неможливо.

Важливо У Пентагоні відреагували на чутки про можливу передачу Україні далекобійних ракет ATACMS

Будуть використані для ударів по великих площах

Ворогу не допоможе прикриття деревами та колодами позицій, які розташовані на відстані 140 кілометрів від лінії фронту.

До того ж ці ракети можуть бути використані для завдання ударів по великих площах, а також по центрах чи база логістики противника. Адже жодна база не може бути прикрита на 100%. Якщо ATACMS будуть бити на відстані 140 кілометрів, то в жодні окопи не потраплять, тому що недоцільно використовувати їх в такому контексті,

– впевнений військовий експерт.

Водночас завдання ударів по місцях концентрації особового складу, озброєння, бойової техніки, боєприпасів, пального ворога може призвести до дуже серйозних наслідків.

Зверніть увагу! Ракети ATACMS мають різну дальність стрільби. ATACMS MGM-140A – 165 км; MGM-140B — 300 км; MGM-164A – 140 км; MGM-168A – 270 км. Ракети ATACMS MGM-140A, MGM-140B та MGM-140C мають касетну бойову частину. Проте не відомо, ракети якої модифікації отримає Україна.

"Нехай ці ATACMS стрілятимуть на відстань лише 140 кілометрів. Ми маємо, де їх застосувати, а наша розвідка створює базу даних розвіданих цілей. Нам є над чим працювати, і кожну з цих цілей росіянам неможливо прикрити деревами чи якимись захисними спорудами", – відзначив Сергій Грабський.

Довідка. Існують міжнародні експортні обмеження, які виключають надання зокрема Україні оперативно-тактичних ракет ATACMS, які можуть стріляти на відстань понад 260 кілометрів. Тому ми можемо отримати найімовірніше так звані експортні варіанти цих ракет. ATACMS будуть використовуватися на РСЗВ HIMARS. А кількість ракет, якими ці установки можуть вистрілювати, складає 12 – 14 одиниць.

Що відомо про надання Україну ATACMS