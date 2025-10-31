ВМС вдарили "Нептунами" по Орловській ТЕЦ та елекропідстанції Новобрянська
- Українські військові ракетами "Нептун" атакували країну-агресорку.
- Спецоперація повпливала на електроживлення військових підприємств Росії.
Українські військові вночі 31 жовтня провели результативну спецоперацію на території Росії. Під ударом ракет "Нептун" були енергооб'єкти росіян.
Що відомо про атаку на російські енергооб'єкти?
Підрозділи ВМС Збройних сил України завдали точного удару крилатими ракетами "Нептун" по Орловській теплоелектроцентралі та підстанції в Новобрянську.
Як стверджують військові, ці об'єкти забезпечували електроживленням військові підприємства регіону, тож їхнє знищення стало відчутним ударом по логістичній інфраструктурі російських окупантів.
Попередні удари по території Росії
- У ніч на 26 жовтня 2025 року між тимчасово окупованими Чернігівкою та Стульневим у Бердянському районі Запорізької області пролунала потужна детонація. Там підірвали російський потяг, який перевозив військове обладнання та техніку.
- Пошкоджено близько 70 метрів залізничного полотна, через що рух на ділянці тимчасово зупинили.
- Військовий аналітик Василь Пехньо повідомив, що протягом літа 2025 року українські сили неодноразово завдавали ударів по російських ешелонах, які забезпечували окупаційне угруповання технікою та боєприпасами.