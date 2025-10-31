ВМС ударили "Нептунами" по Орловской ТЭЦ и элекроподстанции Новобрянска

Украинские военные ночью 31 октября провели результативную спецоперацию на территории России. Под ударом ракет "Нептун" были энергообъекты россиян.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.

Что известно об атаке на российские энергообъекты?

Подразделения ВМС Вооруженных сил Украины нанесли точный удар крылатыми ракетами "Нептун" по Орловской теплоэлектроцентрали и подстанции в Новобрянске.

Как утверждают военные, эти объекты обеспечивали электропитанием военные предприятия региона, поэтому их уничтожение стало ощутимым ударом по логистической инфраструктуре российских оккупантов.

