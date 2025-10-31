ВМС ударили "Нептунами" по Орловской ТЭЦ и элекроподстанции Новобрянска
- Украинские военные ракетами "Нептун" атаковали страну-агрессора.
- Спецоперация повлияла на электроснабжение военных предприятий России.
Украинские военные ночью 31 октября провели результативную спецоперацию на территории России. Под ударом ракет "Нептун" были энергообъекты россиян.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Военно-Морские Силы ВСУ.
Читайте также Глава СБУ раскрыл количество сожженных российских "Панцирей" в 2025 году
Что известно об атаке на российские энергообъекты?
Подразделения ВМС Вооруженных сил Украины нанесли точный удар крылатыми ракетами "Нептун" по Орловской теплоэлектроцентрали и подстанции в Новобрянске.
Как утверждают военные, эти объекты обеспечивали электропитанием военные предприятия региона, поэтому их уничтожение стало ощутимым ударом по логистической инфраструктуре российских оккупантов.
Кстати, актуальную и оперативную информацию о событиях российско-украинской войны узнавайте из телеграмма 24 Канала.
Предыдущие удары по территории России
- В ночь на 26 октября 2025 года между временно оккупированными Черниговкой и Стульневым в Бердянском районе Запорожской области прогремела мощная детонация. Там взорвали российский поезд, который перевозил военное оборудование и технику.
- Повреждено около 70 метров железнодорожного полотна, из-за чего движение на участке временно остановили.
- Военный аналитик Василий Пехньо сообщил, что в течение лета 2025 года украинские силы неоднократно наносили удары по российским эшелонам, которые обеспечивали оккупационную группировку техникой и боеприпасами.