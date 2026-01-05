Влучання на 10 локаціях: Росія атакувала ракетами та запустила 165 БпЛА

У ніч проти 5 січня Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну. На жаль, не минулося без жертв і руйнувань.

Противник запустив 9 балістичних ракет Іскандер-М / С-300, а також 165 ударних БпЛА різних типів, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Скільки ворожих цілей збила ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, сили ППО знешкодили 137 ворожих безпілотників на півночі, центрі та сході країни.

Є влучання балістичних / зенітних керованих ракет та 26 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.

Нагадаємо, що уночі кілька регіонів України перебували під атакою Росії, зокрема Київщина.

У Фастівському районі загинув чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку. Пошкоджено сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, виробничі та складські приміщення. Через ворожу атаку також без світла залишився Славутич.

У Києві ворожий безпілотник влучив у будівлю приватного медичного центру в Оболонському районі. Загинув чоловік 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні. Ще четверо людей постраждали, двоє перебувають у важкому стані.

У Чернігові під ударом було промислове підприємство. Окрім того, у місті пошкоджено 15 приватних житлових будинків.