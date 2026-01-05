Влучання на 10 локаціях: Росія атакувала ракетами та запустила 165 БпЛА
- Росія запустила на Україну понад 170 засобів повітряного нападу.
- Є влучання ракет і дронів на 10 локаціях.
У ніч проти 5 січня Росія здійснила чергову комбіновану атаку на Україну. На жаль, не минулося без жертв і руйнувань.
Противник запустив 9 балістичних ракет Іскандер-М / С-300, а також 165 ударних БпЛА різних типів, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також У Києві загинула людина, по Чернігову били ракетами: які наслідки масованої атаки 5 січня
Скільки ворожих цілей збила ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, сили ППО знешкодили 137 ворожих безпілотників на півночі, центрі та сході країни.
Є влучання балістичних / зенітних керованих ракет та 26 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.
Нагадаємо, що уночі кілька регіонів України перебували під атакою Росії, зокрема Київщина.
У Фастівському районі загинув чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку. Пошкоджено сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, виробничі та складські приміщення. Через ворожу атаку також без світла залишився Славутич.
У Києві ворожий безпілотник влучив у будівлю приватного медичного центру в Оболонському районі. Загинув чоловік 1995 року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні. Ще четверо людей постраждали, двоє перебувають у важкому стані.
У Чернігові під ударом було промислове підприємство. Окрім того, у місті пошкоджено 15 приватних житлових будинків.
- Зауважимо, що уночі повідомлялося про виліт кількох бортів стратегічної авіації Росії.
- Монітори писали про загрозу масованого обстрілу.
- Однак його не відбулося. Серед імовірних причин: погана погода в районі пускових рубежів або збільшення морального тиску на українців від очікування атаки.