Попадания на 10 локациях: Россия атаковала ракетами и запустила 165 БпЛА

В ночь на 5 января Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину. К сожалению, не обошлось без жертв и разрушений.

В ночь на 5 января противник атаковал 9 баллистическими ракетами Искандер-М/зенитными управляемыми ракетами С-300 из Брянской и Воронежской областей, а также 165 ударными БпЛА.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 137 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистических/зенитных управляемых ракет и 26 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.