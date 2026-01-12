Понад сотня дронів летіла по Україні: скільки ворожих цілей збили сили ППО

У ніч на 12 січня російські війська вкотре запустили по Україні ударні безпілотники. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 135 ворожих БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Ворог атакував 156 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда.

Близько 110 із них становили "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни,

– повідомили в Повітряних силах.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Повітряні сили ЗСУ наголосили, що атака триває: в повітряному просторі України досі перебувають декілька ворожих БпЛА.

Які наслідки атаки в областях?