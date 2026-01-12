Более сотни дронов летели по Украине: сколько вражеских целей сбили силы ПВО

В ночь на 12 января российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 135 вражеских БПЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Читайте также Украину атакуют российские дроны, держат курс на Киев: где сейчас существует опасность

Как отработала ПВО?

Враг атаковал 156 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Чауда.

Около 110 из них составляли "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны,

– сообщили в Воздушных силах.

В результате атаки зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Воздушные силы ВСУ отметили, что атака продолжается: в воздушном пространстве Украины до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Какие последствия атаки в областях?