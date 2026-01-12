Более сотни дронов летели по Украине: сколько вражеских целей сбили силы ПВО
- В ночь на 12 января силы ПВО Украины сбили 135 из 156 вражеских ударных беспилотников.
- В результате атаки зафиксировано попадание 16 дронов на 11 локациях, а обломки сбитых дронов упали на двух локациях.
В ночь на 12 января российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 135 вражеских БПЛА.
Об этом сообщает
Как отработала ПВО?
Враг атаковал 156 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Чауда.
Около 110 из них составляли "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны,
– сообщили в Воздушных силах.
В результате атаки зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Воздушные силы ВСУ отметили, что атака продолжается: в воздушном пространстве Украины до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА.
Какие последствия атаки в областях?
На Черниговщине в результате российского обстрела был поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе. Атака вызвала обесточивание в ряде населенных пунктов региона.
Российские дроны также атаковали Киев. В результате обстрела в Соломенском районе столицы возник пожар, пока его удалось локализовать. Также по другому адресу зафиксировали падение обломков беспилотников.
Враг бил и по Одессе. После ночной атаки на город там повреждены объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадали 2 человека, разрушен частный дом, еще 4 – повреждены.