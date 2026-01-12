Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Враг атаковал 156 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Чауда.

Около 110 из них составляли "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны,

– сообщили в Воздушных силах.

В результате атаки зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Воздушные силы ВСУ отметили, что атака продолжается: в воздушном пространстве Украины до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА.

Какие последствия атаки в областях?