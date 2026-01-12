Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Как отработала ПВО?
Враг атаковал 156 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск и Чауда.
Около 110 из них составляли "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны,
– сообщили в Воздушных силах.
В результате атаки зафиксировано попадание 16 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
Воздушные силы ВСУ отметили, что атака продолжается: в воздушном пространстве Украины до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА.
Какие последствия атаки в областях?
На Черниговщине в результате российского обстрела было поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе. Атака вызвала обесточивание в ряде населенных пунктов региона.
Российские дроны также атаковали Киев. В результате обстрела в Соломенском районе столицы возник пожар, пока его удалось локализовать. Также по другому адресу зафиксировали падение обломков беспилотников.
Враг бил и по Одессе. После ночной атаки на город там был поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. Пострадали 2 человека, разрушен 1 частный дом, еще 4 – повреждены.