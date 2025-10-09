Ворог запустив по Україні понад 100 ударних БпЛА: скільки цілей збили сили ППО
- Російські війська запустили по Україні 112 ударних безпілотників, з яких 87 були збиті силами ППО.
- Атака тривала з напрямків Міллерово, Курськ, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ, зафіксовано влучання 22 дронів на 12 локаціях.
В ніч на 9 жовтня російські війська вкотре запустили по Україні ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони збили 87 ворожих цілей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО цієї ночі?
У ніч на 9 жовтня (із 19:00 8 жовтня) росіяни атакували Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів. Ворог запустив дрони з напрямків Міллерово, Курськ, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ, понад 70 із них становили саме "Шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни,
– повідомили в Повітряних силах.
Зазначається, що зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 12 локаціях.
Повітряні сили також наголосили, що атака триває, в повітряному просторі країни є декілька ворожих БпЛА. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Які регіони опинилися під ударом?
В ніч на 9 жовтня під масованими ворожими ударами опинилася Сумщина. Росіяни атакували громади регіону десятками ударних БпЛА та керованими авіабомбами.
Внаслідок обстрілу постраждала залізнична інфраструктура, Укрзалізниця організувала рух поїздів у напрямку Сумщини зміненими маршрутами.
Під ударом також була Одеська область. Внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі, за попередньою інформацією, постраждало кілька людей.