Враг запустил по Украине более 100 ударных БпЛА: сколько целей сбили силы ПВО
- Российские войска запустили по Украине 112 ударных беспилотников, из которых 87 были сбиты силами ПВО.
- Атака продолжалась с направлений Миллерово, Курск, Шаталово и Приморско-Ахтарск, зафиксировано попадание 22 дронов на 12 локациях.
В ночь на 9 октября российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Силы противовоздушной обороны сбили 87 вражеских целей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Читайте также Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара
Как отработала ПВО этой ночью?
В ночь на 9 октября (с 19:00 8 октября) россияне атаковали Украину 112 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Враг запустил дроны с направлений Миллерово, Курск, Шаталово и Приморско-Ахтарск, более 70 из них составляли именно "Шахеды".
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны,
– сообщили в Воздушных силах.
Отмечается, что зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях.
Воздушные силы также отметили, что атака продолжается, в воздушном пространстве страны есть несколько вражеских БпЛА. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.
Какие регионы оказались под ударом?
В ночь на 9 октября под массированными вражескими ударами оказалась Сумщина. Россияне атаковали общины региона десятками ударных БПЛА и управляемыми авиабомбами.
В результате обстрела пострадала железнодорожная инфраструктура, Укрзализныця организовала движение поездов в направлении Сумщины измененными маршрутами.
Под ударом также была Одесская область. В результате атаки вспыхнули масштабные пожары, по предварительной информации, пострадало несколько человек.