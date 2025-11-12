Їх убив російський "Шахед": у Дніпрі попрощалися з подружжям Світлани та Олександра Четвертак
- У Дніпрі попрощалися з подружжям Світлани та Олександра Четвертак, які загинули під час російської атаки 8 листопада.
- Близько пів сотні людей зібралися біля пошкодженої багатоповерхівки, щоб провести їх в останню путь.
Уночі 8 листопада під час масованої російської атаки на Дніпро загинуло подружжя Світлани та Олександра Четвертак. З ними попрощалися біля пошкодженої багатоповерхівки.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне Дніпро.
Дивіться також "А де мама?": патрульна поліція показала перші хвилини після удару по багатоповерхівку у Дніпрі
Що відомо про прощання з загиблими у Дніпрі?
Близько пів сотні людей прийшли провести загиблих в останню путь. За словами батька Олександра Четвертака Семена, його син був дуже працьовитою людиною та завжди прагнув допомагати іншим.
Це золота людина була. Він все вмів – і теслярем був, і зварювальником, і масажистом. Все добро людям віддавав. Щоб цих звірів крутило, як нас оце зараз... За що нас карають?,
– сказав батько.
У Дніпрі попрощалися з подружжям / Фото Суспільного
Мати загиблої Олена пояснила, що Світлану та Олександра вирішили поховати разом, адже подружжя не могли жити одне без одного.
Родич загиблої Світлани Четвертак Микола дізнався про смерть подружжя з новин. Коли почув, в який поверх влучив російський дрон, одразу зрозумів, що це квартира його рідних, зазначив він.
"Дружна сім'я, добрі люди. Будь проклятий, Путін і всі з телевізора. Важко, дуже важко", – прокоментував він.
Які наслідки російської атаки на Дніпро?
Нагадаємо, уночі 8 листопада Росія масовано вдарила по Дніпру. Дніпропетровська ОВА поінформувала, що у Дніпрі через влучання БпЛА пошкоджена багатоповерхівка, зруйновані декілька квартир, виникла пожежа.
В ОВА зранку написали, що пожежу у дніпровській багатоповерхівці загасили – там зруйновані квартири у двох під'їздах з 2 по 6 поверхи.
Унаслідок ворожого терору в Дніпрі постраждали 13 людей, серед яких є діти. Рятувальники винесли з пошкодженого будинку кількох людей, серед них дитину та її матір. Загалом врятували 30 людей, серед них діти.