Росіяни масовано атакували дронами Павлоград: у місті – пожежі, є загиблий

Вдень 2 листопада окупанти вдарили безпілотниками по Павлограду. Відомо про жертву і поранених.

Росія обстріляла Дніпропетровщину, зокрема Павлоград і Нікопольщину. Про це повідомив Владислав Гайваненко, тимчасовий очільник Дніпропетровської ОВА, передає 24 Канал.

Які наслідки удару по Павлограду?

О 13:57 Повітряні сили попереджали про рух БпЛА курсом на Павлоград зі сходу та півдня. О 15:06 військові зазначали, що безпілотики перебувають в Павлоградському районі на Дніпропетровщині і постійно змінюють напрямок руху.

Внаслідок масованої атаки дронами у Павлограді загинув 55-річний чоловік. Поранені 3 людини. Це 8-річна дівчинка, 71-річний місцевий і жінка 39 років.

Також у місті спалахнули пожежі. Пошкоджені багатоквартирний будинок, автівки, металевий навіс та приватне підприємство.

Під обстрілом FPV-дронами і артилерії перебувала й Нікопольщина. Там поранення отримав 75-річний чоловік Пошкоджені спортшкола, 5 приватних будинків, гаражі, господарська споруда. Зачепило декілька машин і лінію електропередач. ️

Загалом вдень захисники неба знешкодили на Дніпропетровщині 6 БпЛА.

Наслідки атаки на Дніпропетровщину 2 листопада / Фото ОВА

Що відомо про останні російські удари по Дніпропетровщині?