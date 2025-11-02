Россияне массированно атаковали дронами Павлоград: в городе пожары, есть погибший

Днем 2 ноября оккупанты ударили беспилотниками по Павлограду. Известно о жертве и раненых.

Россия обстреляла Днепропетровскую область, в частности Павлоград и Никопольщину. Об этом сообщил Владислав Гайваненко, временный глава Днепропетровской ОГА, передает 24 Канал.

Смотрите также Одесская область ночью оказалась под атакой: на автостоянке вспыхнули грузовики, погибли люди

Какие последствия удара по Павлограду?

В 13:57 Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА курсом на Павлоград с востока и юга. В 15:06 военные отмечали, что беспилотники находятся в Павлоградском районе Днепропетровской области и постоянно меняют направление движения.

В результате массированной атаки дронами в Павлограде погиб 55-летний мужчина. Ранены 3 человека. Это 8-летняя девочка, 71-летний местный и женщина 39 лет.

Также в городе вспыхнули пожары. Повреждены многоквартирный дом, машины, металлический навес и частное предприятие.

Под обстрелом FPV-дронами и артиллерии находилась и Никопольщина. Там ранения получил 75-летний мужчина Повреждены спортшкола, 5 частных домов, гаражи, хозяйственная постройка. Зацепило несколько машин и линию электропередач. ️

Всего днем защитники неба обезвредили на Днепропетровщине 6 БПЛА.

Последствия атаки на Днепропетровщину 2 ноября / Фото ОВА

Что известно о последних российских ударах по Днепропетровской области?