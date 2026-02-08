Укр Рус
8 лютого, 21:30
5

Ворог б'є одразу дронами та ракетами: для яких областей існує загроза обстрілу

Дар'я Смородська

Російська армія не полишає намірів бити по цивільних містах і селах України. 8 лютого ворог вкотре запустив свої дрони проти критичних і не тільки об'єктах нашої країни.

Про те, де зараз фіксують проліт БпЛА та можуть лунати вибухи, пишуть Повітряні Сили ЗСУ. Якщо для вашого регіону є загроза, радимо перебувати в безпечних місцях.

Де зараз летять ворожі цілі?

В Україні оголосили повітряну тривогу: інтерактивна карта

 

21:59, 08 лютого

Пуски КАБ на Харківщину зі сходу.

21:34, 08 лютого

  • БпЛА на заході Сумщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.
21:29, 08 лютого

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

21:10, 08 лютого

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на заході Харківщини, курс на Полтавщину.
  • БпЛА на півночі та півдні від Васильківка на Дніпропетровщині, курс північно-західний.
21:08, 08 лютого

БпЛА на заході Миколаївщини, курс на Одещину.

20:57, 08 лютого

Ракета в напрямку Білої Церкви (на Васильків).

20:56, 08 лютого

Швидкісна ціль в напрямку Чернігова, рухається на Київ.

20:55, 08 лютого

Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.

19:46, 08 лютого

  • БпЛА на півдні від Вороніжа на Сумщині, здійснюють хаотичне переміщення.
  • БпЛА на Краснокутськ на Харківщині з півдня.
  • БпЛА на південь від Чернігова, курс на південь.