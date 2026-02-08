Ворог б'є одразу дронами та ракетами: для яких областей існує загроза обстрілу

Російська армія не полишає намірів бити по цивільних містах і селах України. 8 лютого ворог вкотре запустив свої дрони проти критичних і не тільки об'єктах нашої країни.

Про те, де зараз фіксують проліт БпЛА та можуть лунати вибухи, пишуть Повітряні Сили ЗСУ. Якщо для вашого регіону є загроза, радимо перебувати в безпечних місцях.

Де зараз летять ворожі цілі?

В Україні оголосили повітряну тривогу: інтерактивна карта