Ворог б'є одразу дронами та ракетами: для яких областей існує загроза обстрілу
Російська армія не полишає намірів бити по цивільних містах і селах України. 8 лютого ворог вкотре запустив свої дрони проти критичних і не тільки об'єктах нашої країни.
Про те, де зараз фіксують проліт БпЛА та можуть лунати вибухи, пишуть Повітряні Сили ЗСУ. Якщо для вашого регіону є загроза, радимо перебувати в безпечних місцях.
Де зараз летять ворожі цілі?
В Україні оголосили повітряну тривогу: інтерактивна карта
Пуски КАБ на Харківщину зі сходу. Відбій загрози застосування балістичного озброєння. БпЛА на заході Миколаївщини, курс на Одещину. Ракета в напрямку Білої Церкви (на Васильків). Швидкісна ціль в напрямку Чернігова, рухається на Київ. Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська.
Оновлення щодо руху БпЛА
