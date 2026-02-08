Укр Рус
8 февраля, 21:30
Враг бьет сразу дронами и ракетами: для каких областей существует угроза обстрела

Дарья Смородская

Российская армия не оставляет намерений бить по гражданским городам и селам Украины. 8 февраля враг в очередной раз запустил свои дроны против критических и не только объектах нашей страны.

О том, где сейчас фиксируют пролет БпЛА и могут раздаваться взрывы, пишут Воздушные Силы ВСУ. Если для вашего региона есть угроза, советуем находиться в безопасных местах.

Где сейчас летят вражеские цели?

В Украине объявили воздушную тревогу: интерактивная карта

 
21:34, 08 февраля

  • БпЛА на западе Сумщины, курс юго-западный.
  • БпЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.
21:29, 08 февраля

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

21:10, 08 февраля

Обновления по движению БпЛА

  • БпЛА на западе Харьковщины, курс на Полтавщину.
  • БпЛА на севере и юге от Васильковка на Днепропетровщине, курс северо-западный.
21:08, 08 февраля

БпЛА на западе Николаевщины, курс на Одесскую область.

20:57, 08 февраля

Ракета в направлении Белой Церкви (на Васильков).

20:56, 08 февраля

Скоростная цель в направлении Чернигова, движется на Киев.

20:55, 08 февраля

Угроза применения баллистического вооружения из Брянска.

19:46, 08 февраля

  • БпЛА к югу от Воронижа в Сумской области, осуществляют хаотическое перемещение.
  • БпЛА на Краснокутске на Харьковщине с юга.
  • БпЛА к югу от Чернигова, курс к югу.