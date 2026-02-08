Враг бьет сразу дронами и ракетами: для каких областей существует угроза обстрела

Российская армия не оставляет намерений бить по гражданским городам и селам Украины. 8 февраля враг в очередной раз запустил свои дроны против критических и не только объектах нашей страны.

О том, где сейчас фиксируют пролет БпЛА и могут раздаваться взрывы, пишут Воздушные Силы ВСУ. Если для вашего региона есть угроза, советуем находиться в безопасных местах. Где сейчас летят вражеские цели? В Украине объявили воздушную тревогу: интерактивная карта 21:34, 08 февраля БпЛА на западе Сумщины, курс юго-западный.

БпЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря.

БпЛА в направлении Одессы из акватории Черного моря. 21:29, 08 февраля Отбой угрозы применения баллистического вооружения. 21:10, 08 февраля Обновления по движению БпЛА БпЛА на западе Харьковщины, курс на Полтавщину.

БпЛА на севере и юге от Васильковка на Днепропетровщине, курс северо-западный. 21:08, 08 февраля БпЛА на западе Николаевщины, курс на Одесскую область. 20:57, 08 февраля Ракета в направлении Белой Церкви (на Васильков). 20:56, 08 февраля Скоростная цель в направлении Чернигова, движется на Киев. 20:55, 08 февраля Угроза применения баллистического вооружения из Брянска. 19:46, 08 февраля БпЛА к югу от Воронижа в Сумской области, осуществляют хаотическое перемещение.

БпЛА на Краснокутске на Харьковщине с юга.

БпЛА к югу от Чернигова, курс к югу.