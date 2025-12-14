Є прильоти по енергетиці і транспорту: Одещина знову всю ніч і ранок була під ударом

У ніч проти 14 грудня Росія знову масовано вдарила Одеській області дронами. На жаль, ворожа атака не минула без руйнувань.

Окупанти пошкодили об'єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, передає 24 Канал.

Які наслідки масованого удару по Одещині?

Поки відомостей про постраждалих немає. На місцях працюють усі необхідні служби. Для підтримки населення відкрито пункти незламності, а критична інфраструктура працює на генераторах.

За словами чиновника, робиться все можливе, щоб швидко ліквідувати наслідки атаки.

Рятувальники та комунальні служби працюють у повному обсязі, а правоохоронці документують чергові воєнні злочини росіян проти мирного населення.

Нагадаємо, що з 03:36 на Одещині оголошена тривога. Повітряні сили упродовж ночі та ранку повідомляли про нові групи безпілотників, які прямували на область з акваторії Чорного моря. Ворожі дрони рухалися у напрямку Одеси, Чорноморського, Затоки та Південного. В області, зокрема в обласному центрі, лунали вибухи. Окрім БпЛА, ворог запускав по регіону і КАБи, зокрема у напрямку Затоки.

Зауважимо, що у станом на 08:30 окупанти випустили по Україні 138 безпілотників різних типів та одну балістичну ракету. Сили ППО знешкодили 110 дронів. Відомо про влучання ракети та 10 ударних безпілотників на 6 локаціях.

Що відомо про російські обстріли Одещини?