17 листопада, 12:04
На Чернігівщині росіяни атакували два енергооб'єкти, сільгосппідприємство та АЗС

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Російські війська атакували Чернігівщину дронами, спричинивши пожежі в кількох районах.
  • Противник уразив два енергооб'єкти.

Російські війська атакували Чернігівщину дронами. У кількох районах області виникли пожежі.

Так, на Корюківщині безпілотники влучили у два об'єкти енергетичної інфраструктури. На одному із них виникла пожежа. Частина населених пунктів залишилася без світла. Про це повідомив очільника ОВА В'ячеслав Чаус, передає 24 Канал.

Що відомо про наслідки атаки БпЛА на Чернігівщину?

Також у місті Мена ворог вдарив по сільськогосподарському підприємству. Загорівся ангар і 40 тонн пелет соняшнику.

У Новгороді-Сіверському через удар БпЛА по автозаправці поранень зазнала 54-річна працівниця. Її ушпиталили. Пізно ввечері "Герані" знову атакували місто. Пошкоджені житлові будинки і продуктовий магазин.

Противник атакував Чернігівщину дронами / Фото ОВА / ДСНС

