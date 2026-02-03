Рютте відповів, чи дізнається Трамп про те, що Путін обманув його з "перемир'ям"
- У ніч проти 3 лютого 2026 року Росія здійснила масштабну атаку на енергетику України.
- Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що черговий удар по цивільних став тривожним сигналом на тлі мирних переговорів.
У ніч проти 3 лютого Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику України у 2026 році. Це сталося, попри особисте прохання Дональда Трампа до Володимира Путіна не обстрілювати нашу країну принаймні тиждень.
3 лютого до Києва прибув генсек НАТО Марк Рютте. Під час спільної із Володимиром Зеленським пресконференції він прокоментував масовану атаку на українську енергетику, передає 24 Канал.
Якою буде реакція США на обстріл України 3 лютого?
Генеральний секретар висловив впевненість, що американці в курсі чергового удару по енергетиці України і візьмуть це до уваги.
Рютте зазначив, що це була атака на цивільне населення, яка не мала жодного значення для перемоги у війні, була абсолютно неспровокованою та породила повний хаос.
Він підкреслив, що такі дії лише зміцнюють рішучість України і не принесуть бажаного результату, адже зламати стійкість українців не вдасться.
Генсек НАТО сказав, що Україна готова до компромісу, тим часом як дії Росії викликають сумніви щодо її "мирних" намірів. На тлі зусиль президента США закінчити війну нічна атака Росії стала тривожним сигналом.
Що відомо про так зване енергетичне перемир'я?
- 29 січня Дональд Трамп заявив, що нібито попросив Володимира Путіна не обстрілювати Україну тиждень, коли морози особливо сильні. За словами президента США, російський диктатор погодився виконати його прохання.
- Пізніше у Кремлі підтвердили: Росія погодилася утриматися від ударів по українській енергетиці. Щоправда – не тиждень, як хотів Трамп, а до 1 лютого.
- За словами президента Зеленського, Росія не била по енергетиці України цілеспрямовано і масовано чотири дні. У цей період вона зосередилася на ударах по логістиці.
- 3 лютого окупанти порушили тижневе "енергетичне перемир'я", завдавши найсильнішого удару по енергетиці України з початку 2026 року.