Рютте ответил, узнает ли Трамп о том, что Путин обманул его с "перемирием"
- В ночь на 3 февраля 2026 года Россия осуществила масштабную атаку на энергетику Украины.
- Генсек НАТО Марк Рютте во время визита в Киев заявил, что очередной удар по гражданским стал тревожным сигналом на фоне мирных переговоров.
В ночь на 3 февраля Россия осуществила самую масштабную атаку на энергетику Украины в 2026 году. Это произошло, несмотря на личную просьбу Дональда Трампа к Владимиру Путину не обстреливать нашу страну по крайней мере неделю.
3 февраля в Киев прибыл генсек НАТО Марк Рютте. Во время совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции он прокомментировал массированную атаку на украинскую энергетику, передает 24 Канал.
Какой будет реакция США на обстрел Украины 3 февраля?
Генеральный секретарь выразил уверенность, что американцы в курсе очередного удара по энергетике Украины и примут это во внимание.
Рютте отметил, что это была атака на гражданское население, которая не имела никакого значения для победы в войне, была абсолютно неспровоцированной и породила полный хаос.
Он подчеркнул, что такие действия лишь укрепляют решимость Украины и не принесут желаемого результата, ведь сломать стойкость украинцев не удастся.
Генсек НАТО сказал, что Украина готова к компромиссу, тем временем как действия России вызывают сомнения относительно ее "мирных" намерений. На фоне усилий президента США закончить войну ночная атака России стала тревожным сигналом.
Что известно о так называемом энергетическом перемирии?
- 29 января Дональд Трамп заявил, что якобы попросил Владимира Путина не обстреливать Украину неделю, когда морозы особенно сильные. По словам президента США, российский диктатор согласился выполнить его просьбу.
- Позже в Кремле подтвердили: Россия согласилась удержаться от ударов по украинской энергетике. Правда – не неделю, как хотел Трамп, а до 1 февраля.
- По словам президента Зеленского, Россия не была по энергетике Украины целенаправленно и массировано четыре дня. В этот период она сосредоточилась на ударах по логистике.
- 3 февраля оккупанты нарушили недельное "энергетическое перемирие", нанеся сильнейший удар по энергетике Украины с начала 2026 года.