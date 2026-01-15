Російський дрон вдарив по будинку матері загиблих воїнів Романа та Василя Ратушних

Уночі 15 січня Росія вкотре атакувала Київ ударними безпілотниками. Одне з влучань прийшлось у будинок родини загиблих військових Романа та Василя Ратушних.

Про це повідомила матір полеглих захисників та журналістка Світлана Поваляєва у соцмережі, передає 24 Канал.

Які наслідки російського удару?

Як розповіла Поваляєва, під час чергового обстрілу російськими дронами сталось влучання в їхній будинок. Внаслідок прильоту пошкоджено житлову секцію в районі Протасового Яру.

Сьогоднішній приліт в наш будинок на Протасі довів, що я більше не здатна відчувати і переживати емоції і – що у нас офігенна громада, якою я пишаюся,

– зазначила журналістка.

На щастя, обійшлось без жертв. Матір полеглих Героїв подякувала за підтримку.

Що відом про загибель Ратушних?