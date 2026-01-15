Російський дрон вдарив по будинку матері загиблих воїнів Романа та Василя Ратушних
- Російський дрон влучив у будинок родини загиблих військових Романа та Василя Ратушних в Києві.
- Пошкоджено забудову, жертв немає.
Уночі 15 січня Росія вкотре атакувала Київ ударними безпілотниками. Одне з влучань прийшлось у будинок родини загиблих військових Романа та Василя Ратушних.
Про це повідомила матір полеглих захисників та журналістка Світлана Поваляєва у соцмережі, передає 24 Канал.
Які наслідки російського удару?
Як розповіла Поваляєва, під час чергового обстрілу російськими дронами сталось влучання в їхній будинок. Внаслідок прильоту пошкоджено житлову секцію в районі Протасового Яру.
Сьогоднішній приліт в наш будинок на Протасі довів, що я більше не здатна відчувати і переживати емоції і – що у нас офігенна громада, якою я пишаюся,
– зазначила журналістка.
На щастя, обійшлось без жертв. Матір полеглих Героїв подякувала за підтримку.
Що відом про загибель Ратушних?
Роман Ратушний загинув у червні 2022 року у бою під Ізюмом. Воїн був розвідником 93-ї ОМБр "Холодний Яр".
Його брат Василь Ратушний загинув 27 лютого 2025 року під час бойового виїзду. Захисник служив оператором безпілотних авіаційних комплексів у бригаді "Птахи Мадяра".
Обоє військових брали участь у Революції Гідності у Києві.