Российский дрон ударил по дому матери погибших воинов Романа и Василия Ратушных

Ночью 15 января Россия в очередной раз атаковала Киев ударными беспилотниками. Одно из попаданий пришлось в дом семьи погибших военных Романа и Василия Ратушных.

Об этом сообщила мать павших защитников и журналистка Светлана Поваляева в соцсети, передает 24 Канал.

Какие последствия российского удара?

Как рассказала Поваляева, во время очередного обстрела российскими дронами произошло попадание в их дом. В результате прилета повреждена жилая секция в районе Протасова Яра.

Сегодняшний прилет в наш дом на Протасе доказал, что я больше не способна чувствовать и переживать эмоции и – что у нас офигенная община, которой я горжусь,

– отметила журналистка.

К счастью, обошлось без жертв. Мать павших Героев поблагодарила за поддержку.

Что известно о гибели Ратушных?