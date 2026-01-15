Российский дрон ударил по дому матери погибших воинов Романа и Василия Ратушных
- Российский дрон попал в дом семьи погибших военных Романа и Василия Ратушных в Киеве.
- Повреждена застройка, жертв нет.
Ночью 15 января Россия в очередной раз атаковала Киев ударными беспилотниками. Одно из попаданий пришлось в дом семьи погибших военных Романа и Василия Ратушных.
Об этом сообщила мать павших защитников и журналистка Светлана Поваляева в соцсети, передает 24 Канал.
Смотрите также Разрушены административные здания, есть пострадавший: россияне ударили по Одесской области
Какие последствия российского удара?
Как рассказала Поваляева, во время очередного обстрела российскими дронами произошло попадание в их дом. В результате прилета повреждена жилая секция в районе Протасова Яра.
Сегодняшний прилет в наш дом на Протасе доказал, что я больше не способна чувствовать и переживать эмоции и – что у нас офигенная община, которой я горжусь,
– отметила журналистка.
К счастью, обошлось без жертв. Мать павших Героев поблагодарила за поддержку.
Что известно о гибели Ратушных?
Роман Ратушный погиб в июне 2022 года в бою под Изюмом. Воин был разведчиком 93-й ОМБр "Холодный Яр".
Его брат Василий Ратушный погиб 27 февраля 2025 года во время боевого выезда. Защитник служил оператором беспилотных авиационных комплексов в бригаде "Птицы Мадьяра".
Оба военных участвовали в Революции Достоинства в Киеве.