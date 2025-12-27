Внаслідок масованої атаки у Києві змінили роботу деякого громадського транспорту

У ніч проти 27 грудня українська столиця опинилася під масованою атакою ворога. У місті є зміни у русі громадського транспорту.

Вранці "Київпастранс" попередив, що у зв'язку з тимчасовою відсутністю напруги в контактній мережі зупинили або змінили рух окремих видів громадського транспорту, передає 24 Канал. Дивіться також "Є обережний оптимізм": військовий розкрив готовність ППО України до атак у 2026 році Як змінили роботу громадського транспорту? Так, призупинено роботу трамваїв № 5. Організовано рух автобусів № 4т Милославська – станція Райдужна. Трамваї № №28,27,33,35 курсують до бульвару Воскресенський. Організовано рух автобусів: № 28т вулиця Милославська – Дарницька площа;

№ 50тр вулиця Милославська – Дарницька площа;

№ 30к вулиця Милославська – станція метро "Почайна"; Організовано рух тролейбусів: № 30 станція метро "Почайна" – вулиця Кадетський Гай;

№ 31 станція метро "Почайна" – станція метро "Лук'янівська";

№ 50 станція метро "Либідська" – Дарницька площа;

№ 47 станція метро "Мінська" – вулиця Архипенка – станція метро "Почайна";

№ 31к Радунська – станція метро "Почайна",

№ 37тр, № 37а вулиця Радунська – станція метро "Лісова". Що відомо про чергову атаку на столицю? У ніч проти 27 грудня росіяни завдали комбінованого удару по місту. У декількох районах Києва внаслідок обстрілу виникли пожежі.

Зокрема, у Голосіївському районі падіння БпЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО.

В Оболонському районі сталася пожежа у триповерховому приватному житлового будинку.

У Дарницькому районі пожежа виникла у приватному двоповерховому житловому будинку.

Мер міста повідомляв про кількох постраждалих.