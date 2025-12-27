Укр Рус
24 Канал Новини України Внаслідок масованої атаки у Києві змінили роботу деякого громадського транспорту
27 грудня, 08:30
2

Внаслідок масованої атаки у Києві змінили роботу деякого громадського транспорту

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У Києві через відсутність напруги зупинили або змінили рух деяких видів громадського транспорту.
  • Організовано рух автобусів та тролейбусів за новими маршрутами.

У ніч проти 27 грудня українська столиця опинилася під масованою атакою ворога. У місті є зміни у русі громадського транспорту.

Вранці "Київпастранс" попередив, що у зв'язку з тимчасовою відсутністю напруги в контактній мережі зупинили або змінили рух окремих видів громадського транспорту, передає 24 Канал.

Дивіться також "Є обережний оптимізм": військовий розкрив готовність ППО України до атак у 2026 році 

Як змінили роботу громадського транспорту?

Так, призупинено роботу трамваїв № 5.

Організовано рух автобусів № 4т Милославська – станція Райдужна.

Трамваї № №28,27,33,35 курсують до бульвару Воскресенський.

Організовано рух автобусів:

  • № 28т вулиця Милославська – Дарницька площа;
  • № 50тр вулиця Милославська – Дарницька площа;
  • № 30к вулиця Милославська – станція метро "Почайна";

Організовано рух тролейбусів:

  • № 30 станція метро "Почайна" – вулиця Кадетський Гай;
  • № 31 станція метро "Почайна" – станція метро "Лук'янівська";
  • № 50 станція метро "Либідська" – Дарницька площа;
  • № 47 станція метро "Мінська" – вулиця  Архипенка – станція метро "Почайна";
  • № 31к Радунська – станція метро "Почайна",
  • № 37тр, № 37а вулиця Радунська – станція метро "Лісова".

Що відомо про чергову атаку на столицю?

  • У ніч проти 27 грудня росіяни завдали комбінованого удару по місту. У декількох районах Києва внаслідок обстрілу виникли пожежі.

  • Зокрема, у Голосіївському районі падіння БпЛА спричинило пожежу трьох авто на території СТО.

  • В Оболонському районі сталася пожежа у триповерховому приватному житлового будинку.

  • У Дарницькому районі пожежа виникла у приватному двоповерховому житловому будинку.

  • Мер міста повідомляв про кількох постраждалих.