В результате массированной атаки в Киеве сменили работу некоторого общественного транспорта

В ночь на 27 декабря украинская столица оказалась под массированной атакой врага. В городе есть изменения в движении общественного транспорта.

Утром "Киевпастранс" предупредил, что в связи с временным отсутствием напряжения в контактной сети остановили или изменили движение отдельных видов общественного транспорта, передает 24 Канал. Смотрите также "Есть осторожный оптимизм": военный раскрыл готовность ПВО Украины к атакам в 2026 году Как изменили работу общественного транспорта? Так, приостановлена работа трамваев № 5. Организовано движение автобусов № 4т Милославская – станция Радужная. Трамваи № №28,27,33,33 35 курсируют до бульвара Воскресенский. Организовано движение автобусов: № 28т улица Милославская – Дарницкая площадь;

№ 50тр улица Милославская – Дарницкая площадь;

№ 30к улица Милославская – станция метро "Почайна"; Организовано движение троллейбусов: № 30 станция метро "Почайна" – улица Кадетский Гай;

№ 31 станция метро "Почайна" – станция метро "Лукьяновская";

№ 50 станция метро "Лыбедская" – Дарницкая площадь;

№ 47 станция метро "Минская" – улица Архипенко – станция метро "Почайна";

№ 31к Радунская – станция метро "Почайна",

№ 37тр, № 37а улица Радунская – станция метро "Лесная". Что известно об очередной атаке на столицу? В ночь на 27 декабря россияне нанесли комбинированный удар по городу. В нескольких районах Киева в результате обстрела возникли пожары.

В частности, в Голосеевском районе падение БпЛА вызвало пожар трех авто на территории СТО.

В Оболонском районе произошел пожар в трехэтажном частном жилом доме.

В Дарницком районе пожар возник в частном двухэтажном жилом доме.

Мэр города сообщал о нескольких пострадавших.